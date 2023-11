В 2001 году аппараты НАСА, производившие сканирование необитаемого острова недалеко от Антарктиды, в южной части Атлантического океана, обнаружили необычный тепловой сигнал, который вызвал интерес среди ученых. Глубоко внутри неисследованного вулкана были обнаружены следы лавового озера, что было довольно редким явлением, так как на Земле известно всего семь подобных лавовых озер.

Фото: openverse by Trodel is licensed under CC BY-SA 2.0