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Экспедиция на необитаемый остров в Атлантике подтвердила существование восьмого в мире лавового озера

Наука » Экология » Природа

В 2001 году аппараты НАСА, производившие сканирование необитаемого острова недалеко от Антарктиды, в южной части Атлантического океана, обнаружили необычный тепловой сигнал, который вызвал интерес среди ученых. Глубоко внутри неисследованного вулкана были обнаружены следы лавового озера, что было довольно редким явлением, так как на Земле известно всего семь подобных лавовых озер.

Экспедиция на необитаемый остров в Атлантике подтвердила существование восьмого в мире лавового озера
Фото: openverse by Trodel is licensed under CC BY-SA 2.0

Тем не менее, в то время вулканологи не имели достаточных данных, кроме тепловых измерений, чтобы однозначно подтвердить наличие лавового озера. Через два десятилетия, ученым все-таки удалось достичь этой цели. В новой серии "Исследователя", которая вышла в четверг 26 октября, камеры следили за группой ученых и альпинистов во время их первого восхождения на вулкан Майкл, который расположен на острове Сондерс в Южных Сандвичевых островах. В результате экспедиции подтвердилось наличие лавового озера.

"Лавовые озёра представляют собой уникальные природные лаборатории для изучения вулканических процессов. Лавовые озера временные и геологически переменчивы, поэтому, когда мы обнаруживаем новое лавовое озеро, нам важно использовать это открытие как можно скорее" — поделилась вулканолог и преподаватель кафедры наук о Земле в Университетском колледже Лондона Эмма Николсон, которая участвовала в экспедиции.

Первая попытка достичь вершины горы Майкл была предпринята Николсон и её командой в 2020 году, но плохие погодные условия вынудили их отложить восхождение. Успешная попытка восхождения произошла только в ноябре 2022 года, и, как отметила Николсон, это потребовало многолетних усилий. Кроме того, помимо цели обнаружить лавовое озеро, экспедиция также собрала данные, которые могут быть использованы для усовершенствования моделей вулканической активности.

Лавовые озера позволяют ученым буквально "подглядывать" внутрь вулкана, что в обычных условиях невозможно, так как многие процессы происходят глубоко под поверхностью. Это открытие поможет вулканологам улучшить свои модели и более точно изучать ход событий.

Экспедиция столкнулась с множеством трудностей, начиная с пересечения через бурный Южный океан к острову Сондерс. Однако по прибытии они были вознаграждены захватывающим видом вулкана. По словам Николсон, ветер, окружающий остров, создает своего рода оазис, где океан стихает, и момент, когда перед ними появился вулкан, был впечатляющим.

Самым серьёзным испытанием оказалось первое восхождение на гору Майкл. Холод и сильный ветер сделали это очень тяжелым испытанием, и Николсон признается, что она боялась, что именно она может стать причиной неудачи всей экспедиции. Однако в конечном итоге они достигли вершины и во второй раз увидели кратер горы Майкл. Он оказался гораздо более внушительным и просторным, чем они ожидали. На дне кратера они обнаружили лавовое озеро, которое теперь официально признано восьмым известным лавовым озером на Земле.

Это открытие поможет в улучшении вулканологических моделей и уточнении измерительных инструментов. Николсон выразила надежду, что в будущем они смогут установить постоянные мониторинговые станции на вулканах, которые будут передавать данные через спутники.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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