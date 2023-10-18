Ученые спорят, сможет ли астероид Апофис разрушить всю жизнь на Земле

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Астероид Апофис, диаметром 340 метров, вызывает разногласия среди ученых относительно его потенциальной опасности. Декан физико-технологического факультета нижегородского Мининского университета, Николай Лапин, выразил опасения о том, что падение этого астероида на Землю может привести к катастрофическим последствиям, создав кратер размером 10 километров и вызвав климатические изменения, которые поставят под угрозу всю жизнь на планете.

Фото: Openverse

Тем не менее, руководитель "Центра планетарной защиты," Анатолий Зайцев, опровергает эти опасения и называет их "глупостью." Он утверждает, что Апофис не представляет угрозы и ссылается на результаты исследований, проведенных американскими специалистами, которые показали, что астероид не представляет серьезной опасности.

Зайцев отмечает, что хотя падение астероида в Тихий океан может вызвать неприятные последствия, это не означает конца всей жизни на Земле. Научные модели также подтверждают, что даже при столкновении астероида с планетой, жизнь на Земле не исчезнет.

Он также выразил озабоченность относительно недостатка усилий по созданию системы защиты Земли от астероидов и комет, подчеркивая, что опасность существует, и что существует несколько астероидов, которые могут представлять угрозу. Но на данный момент, молитвы и надежда являются единственными мерами предосторожности.

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