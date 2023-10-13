Научный исследователь, главный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт предупредил о приближении мощной магнитной бури. Об этом пишет Telegram-канал Zvezdanews.
Эксперт отметил, что особенное внимание необходимо уделить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Эйсмонт советует этим гражданам следовать рекомендациям своих врачей.
Учёный также предостерегает о возможных негативных последствиях бури для функционирования электроники и коммуникационных сетей. Есть вероятность увеличения риска сбоев в линиях электропередачи (ЛЭП). Буря может достигнуть шести баллов из девяти возможных.
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