Учёный Натан Эйсмонт предупредил о приближении мощнейшей магнитной бури

0:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Научный исследователь, главный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт предупредил о приближении мощной магнитной бури. Об этом пишет Telegram-канал Zvezdanews.

Фото: openverse

Эксперт отметил, что особенное внимание необходимо уделить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Эйсмонт советует этим гражданам следовать рекомендациям своих врачей.

Учёный также предостерегает о возможных негативных последствиях бури для функционирования электроники и коммуникационных сетей. Есть вероятность увеличения риска сбоев в линиях электропередачи (ЛЭП). Буря может достигнуть шести баллов из девяти возможных.