В воскресенье на Землю обрушится сильная магнитная буря

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

На Землю направляется сильная магнитная буря, ожидается достижение уровня K-индекса 4 в воскресенье. Это предвещает продолжительную и сильную магнитную бурю, которая может оказать существенное воздействие на здоровье.

Фото: openverse

Метеозависимые жители Московской области, уже более чувствительные к изменениям погоды, могут столкнуться с усиленными негативными эффектами.

Такие магнитные бури могут вызывать утомление, слабость, недомогание и головные боли. В случае сильной магнитной бури эти симптомы могут быть более выраженными и длительными. Кроме того, изменения в артериальном давлении и нарушения сердечного ритма могут также усугубиться в эти дни.

Особенно опасным является то, что эти магнитные бури будут продолжаться несколько дней. Жителям региона следует быть бдительными по отношению к своему здоровью и принимать меры предосторожности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Как защититься от магнитных бурь: полное руководство