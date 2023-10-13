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Осколки стекла в Антарктиде разрешили споры учёных о извержении вулкана Таупо в начале нашей эры

3:41
Наука

Ученые расходятся во мнениях относительно времени извержения вулкана Таупо, одного из крупнейших на Земле за последние 5000 лет, но осколки стекла, обнаруженные в льдах Антарктиды, могут решить этот спор.

Осколки стекла в Антарктиде разрешили споры учёных о извержении вулкана Таупо в начале нашей эры
Фото: openverse

1800 лет назад извержение вулкана Таупо в Новой Зеландии вызвало мощный взрыв и разбросало осколки стекла на протяжении всего пути до Антарктиды. Теперь исследователи раскопали некоторые из этих вулканических осколков, которые могут помочь точно определить год этого громкого извержения.

Осадки от того извержения, одного из самых значительных на Земле за последние 5000 лет, долго оставались незамеченными, что вызвало десятилетние споры относительно его точной даты.

Радиоуглеродное датирование деревьев, погибших от взрыва, указывает на 232 год нашей эры, но некоторые эксперты считают, что доказательства могут быть неоднозначными. И извержение могло произойти почти через два столетия после этой даты.

Исследователи, ищущие обломки от извержения в Западной Антарктиде, наконец обнаружили семь уникальных осколков вулканического стекла, зарытых глубоко в ледяном ядре.

"Это открытие подтверждает предполагаемое время извержения в конце лета и начале осени 232 года нашей эры", — сказал главный автор исследования Стивен Пива, докторант географической школы наук об окружающей среде и науках о Земле в Университете Те Херенга Вака Виктория в Веллингтоне.

Исследователи анализировали химический состав осколков, что позволило им отнести шесть из них к извержению Таупо, а седьмой - к гораздо более древнему извержению того же вулкана, известному как извержение Оруануи, произошедшее примерно 25 500 лет назад.

Семь осколков были обнаружены на одной и той же глубине, что позволяет предположить, что вулканическое стекло из извержения Оруануи было закопано рядом с вулканом и потом выброшено в атмосферу тысячи лет спустя во время извержения Таупо. Согласно исследованию, сильный юго-западный ветер затем переносил летающие осколки и разносил их над Северным островом Новой Зеландии, по всей юго-западной части Тихого океана и вплоть до Западной Антарктиды, на расстоянии примерно 3100 миль (5000 километров).

Для определения момента, когда осколки стекла достигли Антарктиды, исследователи изучили окружающие слои льда.

"Обнаружение вулканических осколков, запечатанных во льду, позволяет точно определить дату извержения, так как её можно связать с возрастом льда. Наличие стекла, образовавшегося при двух разных извержениях одного и того же вулкана, создает уникальное и неоспоримое доказательство, подтверждающее, что оно произошло из Таупо", — пояснил Стивен Пива.

Расстояние между вулканом в Новой Зеландии и Западной Антарктидой также свидетельствует о мощности этих извержений, так как они смогли подняться высоко в атмосферу и перенести осколки на такое удаление.

Согласно исследованию, извержение Таупо продолжалось от нескольких дней до нескольких недель и завершилось чрезвычайно мощным извержением лавы, покрывшим площадь 20 000 квадратных километров.

"Учитывая масштабы извержения, непонятно, почему это событие так сложно обнаружить и подтвердить в кернах антарктического льда", — пишут учёные в новом исследовании.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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