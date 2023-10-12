Zoom оштрафовали на 15 млн рублей за отказ ограничит доступ данных россиян

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Мировой суд Москвы наложил штраф в размере 15 миллионов рублей на видеосервис Zoom за неоднократное несоблюдение требования о хранении данных российских пользователей на территории России, сообщает "Интерфакс".

Фото: openverse.org

Мировой судья Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев постановил, что Zoom Video Communications Inc. нарушила часть 9 статьи 13.11 Административного кодекса России. Примечательно, что представители Zoom отсутствовали на судебном заседании.

Этот штраф был наложен после предыдущего штрафа в июле 2022 года, когда московский суд первоначально оштрафовал Zoom на 1 миллион рублей за отказ локализовать данные российских пользователей.

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