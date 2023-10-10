От земной коры до ядра: что находится внутри нашей планеты

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Центр Земли — таинственная обитель, расположенная на глубине почти 6400 километров под нашими ногами.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Земная кора: тонкая оболочка жизни

Первый слой, с которого начинается наше путешествие внутрь, — земная кора. Это тонкая оболочка, где происходит вся известная жизнь. Океаническая кора, состоящая главным образом из базальта, и континентальная кора, богатая гранитом, предоставляют нам площадку для жизни и развития.

Мантия: 84% земного объема

Ниже земной коры нас ждет мантия — слой, составляющий огромные 84% объема Земли. Этот слой, хоть и твердый, в геологическом масштабе времени ведет себя как жидкость. Сейсмические волны, проникающие через Землю, позволяют нам раскрывать тайны этого слоя, где различные минералы, включая бриджманит, играют ключевую роль.

Ядро: тепловой двигатель планеты

Спускаясь еще глубже, мы достигаем самого ядра Земли. Внешнее ядро, море расплавленного железа и никеля, создает магнитное поле, защищающее наш мир. Внутреннее ядро, твердый железный шар, поддерживает этот тепловой двигатель, вращаясь вокруг внутреннего ядра.

Формирование земли: 4,6 миллиарда лет тайны

Также необходимо вспомнить, что наша планета сформировалась примерно 4,6 миллиарда лет назад. Постепенное охлаждение привело к миграции более тяжелых элементов внутрь, формируя то, что мы сегодня видим. И даже сейчас, внутреннее ядро продолжает эволюционировать, подчиняясь законам геологии.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Что у планет внутри?