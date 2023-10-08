Телескоп Джеймса Уэбба смог зафиксировать объекты которые кажутся нарушающими законы физики

3:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Космический телескоп Джеймса Уэбба смог зафиксировать множество необычных объектов в космосе, которые кажутся нарушающими законы физики, и исследователи столкнулись с загадкой, как они могли возникнуть.

Фото: openverse

Известные как "JuMBO" (двойные объекты массы Юпитера), эти объекты свободно плавают в туманности Ориона в 42 пары. Каждый из них вращается вокруг своего партнера на огромном расстоянии, превышающем 390 раз расстояние между Землей и Солнцем.

Хотя JuMBO слишком малы, чтобы быть звездами, и маловероятно, что они представляют собой изгнанные из солнечных систем планеты, они все равно существуют и вызывают интерес исследователей. В их статье, опубликованной 2 октября в базе данных препринтов arXiv.

"Как пары молодых планет могут одновременно образоваться и оставаться связанными, хотя и находясь на большом расстоянии друг от друга, остается загадкой. Однако может существовать новый, еще неизвестный механизм, ответственный за создание этих странных пар," — пишут исследователи в статье.

Эти пары JuMBO дрейфуют через туманность Ориона, область активного звездообразования, на расстоянии приблизительно 1344 световых лет от Земли. Здесь находятся газовые облака, пронизанные звездным светом. Предыдущие наблюдения с земных телескопов намекали на наличие других необычных объектов в этой области, и космический телескоп Джеймса Уэбба наконец смог их обнаружить.

Исследователи установили, что эти странные объекты представляют собой газовых гигантов, возраст которых составляет около миллиона лет, с температурой около 700 градусов по Цельсию. Они состоят из угарного газа, метана и пара.

Однако самым удивительным фактом для астрономов было то, что многие из этих объектов существуют в парах. Обычно для звезд требуется миллионы лет, чтобы сформироваться из облаков пыли и газа, прежде чем объединиться в светящиеся звезды, подобные нашему Солнцу.

Звезды формируются, вращая газовое облако, из которого питаются, и создавая диск из остатков, из которых возможно образование планет. Время от времени этот диск может расколоться и породить сгусток материала, из которого зарождается вторая звезда, создавая двойную систему.

Теоретический минимальный размер объекта, образующегося при таком процессе, составляет около трех масс Юпитера, иначе он будет привязан к звезде. Это создает сложности при объяснении существования пар JuMBO, каждая из которых имеет массу, близкую к массе Юпитера. Возможно, они являются изгнанными планетами, но не ясно, как они сохранили свои двойные отношения после выброса из Солнечной системы. Также возможно, что это новый тип неудавшихся звезд, но их маленький размер остается загадкой.

"Ансамбль объектов планетарной массы и JuMBO, обнаруженных в скоплении Трапеция, мог возникнуть благодаря комбинации "классических" сценариев, даже если они имеют свои ограничения, или возможно, требуется новый, совершенно отдельный механизм формирования, такой как фрагментация беззвездного диска," — пишут исследователи

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