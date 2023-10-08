Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Видео с разодранной медведем коровой встревожило жителей Башкирии
Социализация и выгул: ключевые аспекты, которые формируют поведение щенка
Три человека погибли в тройном ДТП в Рязанской области
Рестораны Омска приняли 18 миллиардов рублей за 2023 год
Появились кадры расстрела израильской семьи боевиками ХАМАС
Ученые разработали новый метод борьбы с раком через детские прививки
Египет призывает СБ ООН взять на себя ответственность за деэскалагию в секторе Газа
Жительница Волгограда упала с пятиэтажного здания на прохожего
Потребление винограда улучшает здоровье глаз у пожилых людей

Телескоп Джеймса Уэбба смог зафиксировать объекты которые кажутся нарушающими законы физики

3:28
Наука

Космический телескоп Джеймса Уэбба смог зафиксировать множество необычных объектов в космосе, которые кажутся нарушающими законы физики, и исследователи столкнулись с загадкой, как они могли возникнуть.

Телескоп Джеймса Уэбба смог зафиксировать объекты которые кажутся нарушающими законы физики
Фото: openverse

Известные как "JuMBO" (двойные объекты массы Юпитера), эти объекты свободно плавают в туманности Ориона в 42 пары. Каждый из них вращается вокруг своего партнера на огромном расстоянии, превышающем 390 раз расстояние между Землей и Солнцем.

Хотя JuMBO слишком малы, чтобы быть звездами, и маловероятно, что они представляют собой изгнанные из солнечных систем планеты, они все равно существуют и вызывают интерес исследователей. В их статье, опубликованной 2 октября в базе данных препринтов arXiv.

"Как пары молодых планет могут одновременно образоваться и оставаться связанными, хотя и находясь на большом расстоянии друг от друга, остается загадкой. Однако может существовать новый, еще неизвестный механизм, ответственный за создание этих странных пар," — пишут исследователи в статье.

Эти пары JuMBO дрейфуют через туманность Ориона, область активного звездообразования, на расстоянии приблизительно 1344 световых лет от Земли. Здесь находятся газовые облака, пронизанные звездным светом. Предыдущие наблюдения с земных телескопов намекали на наличие других необычных объектов в этой области, и космический телескоп Джеймса Уэбба наконец смог их обнаружить.

Исследователи установили, что эти странные объекты представляют собой газовых гигантов, возраст которых составляет около миллиона лет, с температурой около 700 градусов по Цельсию. Они состоят из угарного газа, метана и пара.

Однако самым удивительным фактом для астрономов было то, что многие из этих объектов существуют в парах. Обычно для звезд требуется миллионы лет, чтобы сформироваться из облаков пыли и газа, прежде чем объединиться в светящиеся звезды, подобные нашему Солнцу.

Звезды формируются, вращая газовое облако, из которого питаются, и создавая диск из остатков, из которых возможно образование планет. Время от времени этот диск может расколоться и породить сгусток материала, из которого зарождается вторая звезда, создавая двойную систему.

Теоретический минимальный размер объекта, образующегося при таком процессе, составляет около трех масс Юпитера, иначе он будет привязан к звезде. Это создает сложности при объяснении существования пар JuMBO, каждая из которых имеет массу, близкую к массе Юпитера. Возможно, они являются изгнанными планетами, но не ясно, как они сохранили свои двойные отношения после выброса из Солнечной системы. Также возможно, что это новый тип неудавшихся звезд, но их маленький размер остается загадкой.

"Ансамбль объектов планетарной массы и JuMBO, обнаруженных в скоплении Трапеция, мог возникнуть благодаря комбинации "классических" сценариев, даже если они имеют свои ограничения, или возможно, требуется новый, совершенно отдельный механизм формирования, такой как фрагментация беззвездного диска," — пишут исследователи

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Все самые шокирующие открытия телескопа Джеймса Уэбба с начала работы
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Популярное
Пугачева и Галкин* спешно покидают Израиль

Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона

Улетающих из Израиля Пугачеву и Галкина* видели в аэропорту Бен Гуриона
ХАМАС поблагодарил Киев за продажу им оружия НАТО для удара по Израилю
Палестина поблагодарила Зеленского за продажу им западного оружия
Израиль оказался не готов к современной войне и отдаёт территории палестинцам
"Искандер-К" в Миргороде уничтожила склад ракет Storm Shadow и SCALP
Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
"Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить их уничтожать Израиль
Палестина, опираясь на Иран, получила шанс на независимость и территории
Провал "Железного купола": Израиль в огне после ракет ХАМАСа
Провал "Железного купола": Израиль в огне после ракет ХАМАСа
Последние материалы
Турецкий президент Эрдоган поддержал ХАМАС в войне с Израилем
Три причины продажи водителями почти новых автомобилей: дефицит, кредиты, тест-драйв
ГИБДД стала массово направлять водителей на прохождение технического осмотра
Российские хакерская группировка Killnet объявила войну Израилю: "Предали Россию"
Польша утверждает, что война в Израиле выгодна России
The Times of Israel: число пострадавших в Израиле достигло почти 300 человек
Вышедший из-под контроля электрокар чуть не устроил ДТП
В Иванове в результате ДТП пострадали 3 человека
В Екатеринбургской школе выявили случаи кишечной инфекции
Intel уже готовится к релизу новой Windows 12
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников