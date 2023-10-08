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Самая большая озоновая дыра за всю историю наблюдений обнаружено над Антарктидой

4:00
Наука

Моделирование образования озоновой дыры над Антарктидой в текущем году, основанное на данных, собранных спутником Copernicus Sentinel-5P Европейского космического агентства (ESA), указывает на то, что она является одной из самых крупных, которые когда-либо наблюдались. Этот внушительный разрыв в защитном щите Земли, возможно, был вызван извержением подводного вулкана Тонга в начале 2022 года.

Самая большая озоновая дыра за всю историю наблюдений обнаружено над Антарктидой
Фото: openverse

Озоновый слой представляет собой атмосферный слой Земли, находящийся на высоте от 15 до 30 километров над поверхностью, где содержится большое количество озона — молекулы кислорода с тремя атомами вместо двух. Озоновый слой выполняет важную функцию в блокировании вредных уровней ультрафиолетовых (УФ) лучей от Солнца, которые критически важны для выживания различных видов, включая человека.

В 1985 году исследователи обнаружили, что в полярных регионах Земли появляются большие дыры в озоновом слое, и связали это с хлорфторуглеродами (ХФУ), которые широко использовались в аэрозольных баллончиках, упаковочных материалах и холодильниках. ХФУ реагировали с озоном в атмосфере, разрушая его уровень. В ответ на это мировое сообщество запретило использование ХФУ в 1989 году, и со временем озоновый слой начал восстанавливаться.

Тем не менее, разрывы в озоновом слое продолжают появляться в полярных регионах в зимние месяцы каждого полушария, когда холодный воздух создает полярные стратосферные облака (PSC), которые состоят из крошечных кристаллов льда и иногда приобретают радужный вид. Эти облака дополнительно усиливают разрушение озонового слоя, который в этих районах и так имеет ограниченное количество озона.

Данные Европейского космического агентства (ESA) показывают, что озоновая дыра в этом году над Антарктидой достигла своего максимального размера 16 сентября и составила 26 миллионов квадратных километров - это примерно равно площади Северной Америки, в три раза больше площади Бразилии, или примерно в два раза больше площади самой Антарктиды.

"Озоновая дыра 2023 года образовалась рано и быстро увеличивалась с середины августа. Это является одной из крупнейших озоновых дыр в истории", — заявила Антье Иннесс, исследователь Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Появление такого гигантского разрыва можно объяснить извержением вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, который произошел с огромной мощностью в начале 2022 года и создал самый высокий шлейф извержения, когда-либо зарегистрированный. Ученые предполагают, что извержение этого вулкана могло оказать влияние на озоновый слой.

В августе 2022 года группа ученых предупредила, что извержение вулкана может оказать негативное воздействие на озоновый слой после выброса более 50 миллионов тонн водяного пара в верхние слои атмосферы, что эквивалентно увеличению количества атмосферной воды на 10%. Этот водяной пар может также способствовать образованию PSC в полярных регионах.

Сейчас кажется, что эти предупреждения ученых оказались правильными, но дополнительные исследования требуются для подтверждения связи между озоновой дырой текущего года и извержением.

Озоновые дыры над обоими полюсами демонстрируют естественную изменчивость, которая также может влиять на размер дыры в текущем году. В 2019 году озоновая дыра над Антарктидой сократилась до минима.

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▽ Озоновая дыра. Что такое озоновая дыра
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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