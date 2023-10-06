Илон Маск, владелец компании SpaceX, заявил, что пробный полёт космического корабля Starship на Марс может состояться через три-четыре года. Об этом он сообщил на сессии 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку, сообщает Газета.Ru.
"Думаю, что в ближайшие четыре года реально провести пробную посадку без экипажа на поверхность Марса", — сказал Маск.
Ingenuity провела в воздухе 142,59 секунды, уточнили исследователи. Предыдущий максимум, достигнутый Ingenuity, составлял 18 метров.
Ingenuity прибыла на Марс вместе с марсоходом NASA Perseverance ("Стойкость") в феврале 2021 года и приземлилась в кратере Езеро (или Джезеро), где когда-то находилось озеро и дельта реки. Миссия Perseverance нацелена на поиск следов древней марсианской жизни.
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