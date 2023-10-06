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В Вайоминге нашли удивительное перо динозавров

3:05
Наука

Изолированное окаменевшее перо, возраст которого составляет 50 миллионов лет, было обнаружено в формации Грин-Ривер в Вайоминге. Это перо предоставило исследователям новую перспективу на эволюцию перьев на протяжении многих миллионов лет.

В Вайоминге нашли удивительное перо динозавров
Фото: openverse

Согласно новому рентгеновскому анализу, перья современных птиц имеют больше общего с перьями динозавров, чем ранее думали эксперты. Оказалось, что они имеют схожий белковый состав. Это открытие приводит к пересмотру наших представлений об эволюции перьев на протяжении многих миллионов лет.

Группа палеонтологов исследовала перья трёх древних животных: нептичьего динозавра возрастом 125 миллионов лет, известного как Sinornithosaurus, и найденного в Китае; раннюю пташку возрастом 125 миллионов лет, также из Китая, известную как Конфуциусорнис; и неопредёленный вид, обитавший в формации Грин-Ривер в Вайоминге 50 миллионов лет назад.

Проведя рентгеновский и инфракрасный анализ древних перьев, исследователи обнаружили наличие бета-протеинов, ранее известных как бета-кератины. Эти белки играют ключевую роль в укреплении перьев для полета. Затем международная группа исследователей исследовала перья современных птиц, таких как зебровые амадины (Taeniopygia), и выявила аналогичную химическую структуру.

"Эти же бета-белки также обнаружены в перьях современных птиц", — сообщила Тиффани Слейтер, ведущий автор исследования и постдокторант палеобиологии в Университетском колледже Корка в Ирландии.

До этого исследования считалось, что перья древних животных имели совершенно другой белковый состав, в основном состоящий из альфа-белков, которые не так прочны, как бета-протеины. Новое исследование, однако, показало, что не только древние перья в значительной степени состояли из бета-протеинов, но и что эти белки в процессе окаменения преобразовывались в альфа-белки.

"Перья динозавров, которые мы проанализировали, в основном состоят из бета-протеинов. Исходная гипотеза о преобладании альфа-белков в древних перьях, вероятно, оказалась ошибочной и связанной с процессом окаменения", — отметила Слейтер

Это новое понимание не только подтверждает, что белки могут сохраняться в окаменелостях на протяжении более 125 миллионов лет, но и пересматривает наше представление об эволюции древних перьев, расширяя временные рамки далеко за пределы наших прежних представлений.

"Химический состав современных перьев оказался намного древнее, чем предполагалось ранее. Наши исследования помогают пересмотреть историю и показать, что основные строительные блоки, необходимые для полета, существовали как минимум 125 миллионов лет назад", — заключила Слейтер.

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ДИНОЗАВРЫ / Редакция.Наука
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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