При проведении работ по прокладке новых газопроводов под оживлёнными улицами Лимы, Перу, рабочие коммунальных служб обнаружили неожиданную находку. Восемь мумий, принадлежащих доинкской эпохе, и множество артефактов.
Мумии были захоронены в сидячем положении и обернуты в погребальные тюки, изготовленные из хлопчатобумажной ткани и связанные верёвками из лианы и древесных лоз, произрастающих в тропических лесах. По информации от Associated Press, археологи предполагают, что эти мумии были частью доинкской культуры, известной как Ичма (также пишется Ичма), которая стала частью Империи Инков в 15 веке.
"Мы восстанавливаем остатки утраченной истории Лимы, спрятанные под путями и улицами", — сказал Хесус Бахамонде, археолог из Калидды, местной газовой компании, которая руководила проектом коммунального обслуживания.
Помимо погребальных тюков, в которых, согласно мнению археологов, находились двое взрослых и шестеро детей, рабочие обнаружили и более поздние артефакты. Среди них были опиумные трубки, обувь, китайские игральные карты, перуанская серебряная монета, отчеканенная в 1898 году, а также написанный контракт на испанском языке, составленный в 1875 году.
"Когда испанцы прибыли в 16 веке, они обнаружили, что в трёх долинах, которые сегодня занимают Лиму, проживает целое население. То, что мы имеем, — это своего рода историческое продолжение", — сказал Хесус Бахамонде.
Этот не первый случай, когда казалось бы простой городской проект раскрывает часть истории Лимы. Как сообщил Бахамонде, за время его пребывания в Калидде в городском регионе было обнаружено более 1900 археологических находок, включая мумии, керамику и текстиль.
Согласно данным The Washington Post, Лима славится своим обилием археологических памятников, включая 400 курганов по всему городу.
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