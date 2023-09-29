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В США рассказали, почему важно мыть за ушами и между пальцами ног

1:29
Наука

Американские учёные доказали, что житейская мудрость о мытье за ушами и между пальцами ног имеет научное объяснение. Это исследование было проведено и опубликовано в научном журнале Frontiers in Microbiology после тщательного анализа микробиома человеческой кожи.

В США рассказали, почему важно мыть за ушами и между пальцами ног
Фото: https://staticsnews.medsblalabs.com/

Учёные из Университета Джорджа Вашингтона провели исследование с привлечением своих студентов. 129 человек были научно инструктированы о том, как правильно брать образцы с кожи за ушами, между пальцами ног и в пупке. Эти области кожи характеризуются повышенной сальностью. Кроме того, студенты также взяли образцы с сухой кожи на предплечьях и голенях.

После этого студенты извлекли и секвентировали ДНК из образцов кожи для изучения микробов и бактерий. Результаты исследования показали, что кожа на голенях и предплечьях, которую моют чаще и более тщательно, значительно чище по сравнению с покровами тела за ушами и между пальцами ног, чистоту которых часто упускают из виду.

Исследование подтвердило, что если пренебрегать мытьём между пальцами ног и за ушами, то начинает преобладать потрошенная микрофлора, что может нарушить здоровый баланс кожи. Это, в свою очередь, чревато кожными заболеваниями, такими, как экзема или акне, как пояснил доктор Крэндалл, автор данного исследования.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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