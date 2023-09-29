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Илон Маск предсказал процветающую базу на Марсе через 15 лет

1:08
Наука

Американский предприниматель Илон Маск поделился своими амбициозными планами, заявив, что он ожидает увидеть процветающую колонию на Марсе уже через 15 лет. Эту анонсированную им цель он представил в своем аккаунте в социальной сети Х*.

Илон Маск предсказал процветающую базу на Марсе через 15 лет
Фото: openverse

"Надеюсь, что через 15 лет на Марсе будет процветающая база", — написал он.

Такое заявление было сделано после того, как стало известно, что ровно 15 лет назад ракета Falcon 1, созданная компанией SpaceX, основанной Илоном Маском в 2002 году, стала первым негосударственным космическим аппаратом, работавшим на жидком топливе, достигшим орбиты Земли.

Важно отметить, что в сентябре текущего года ракета-носитель Falcon 9, также принадлежащая SpaceX, отправила на орбиту еще одну партию из 21 мини-спутника, которые предназначены для расширения орбитальной группировки глобальной сети Starlink, предоставляющей интернет-покрытие.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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