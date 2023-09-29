Илон Маск предсказал процветающую базу на Марсе через 15 лет

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Американский предприниматель Илон Маск поделился своими амбициозными планами, заявив, что он ожидает увидеть процветающую колонию на Марсе уже через 15 лет. Эту анонсированную им цель он представил в своем аккаунте в социальной сети Х*.

Фото: openverse

"Надеюсь, что через 15 лет на Марсе будет процветающая база", — написал он.

Такое заявление было сделано после того, как стало известно, что ровно 15 лет назад ракета Falcon 1, созданная компанией SpaceX, основанной Илоном Маском в 2002 году, стала первым негосударственным космическим аппаратом, работавшим на жидком топливе, достигшим орбиты Земли.

Важно отметить, что в сентябре текущего года ракета-носитель Falcon 9, также принадлежащая SpaceX, отправила на орбиту еще одну партию из 21 мини-спутника, которые предназначены для расширения орбитальной группировки глобальной сети Starlink, предоставляющей интернет-покрытие.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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