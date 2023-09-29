IJERPH: измена из-за неудовлетворенности в сексе бьет по психике сильнее всего

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из университетов Гранады, Мадрида и Аликанте в Испании провела исследование, которое показало, что измена в романтических отношениях из-за сексуальной неудовлетворенности вызывает более сильные эмоциональные последствия, чем измена, обусловленная несовместимостью характеров. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).

Фото: Wikipedia

В ходе эксперимента, в котором участвовали 301 человек, ученые обнаружили, что даже воображаемая измена из-за сексуальных мотивов вызывала более сильные негативные эмоции и психологический дисбаланс. Исследование включало добровольцев, из которых 56% сообщили о неверности по сексуальным причинам, 33% по эмоциональным, и 11% по обеим причинам.

Ученые разделили участников на две группы и предложили каждой из них представить, что они изменяют своему партнеру. Первой группе предложили вообразить, что измена связана с сексуальной неудовлетворенностью, а второй — с эмоциональной отстраненностью партнера. После этого все участники заполнили опросник для оценки их эмоционального состояния и психологического благополучия.

Результаты исследования показали, что даже выдуманная измена из-за сексуальной неудовлетворенности вызывала более сильную негативную психологическую реакцию, чем измена из-за эмоциональной отстраненности. Ученые заключили, что сексуальная неудовлетворенность может вызывать высокий уровень негативных эмоций, которые в конечном итоге могут повлиять на психологическое благополучие.

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