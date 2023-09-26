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Учёные из США обнаружили неожиданные полезные свойства алкогольных напитков

1:28
Наука

Учёные в последнее время публикуют одно исследование за другим, в которых делают одни и те неутешительные выводы: безопасной дозы алкоголя не существует, всё, что мы пьём, отразится на нашем здоровье.

Учёные из США обнаружили неожиданные полезные свойства алкогольных напитков
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Но, оказывается, что спиртное способно принести пользу, если оставить в стороне соображения здоровья. Учёные из Университета штата Калифорния в Сан-Хосе выяснили, что у людей, пьющих алкоголь в умеренных количествах, всё же есть неоспоримое преимущество перед теми, кто соблюдает сухой закон.

Люди, которые иногда выпивают, зарабатывают в среднем на 10-14 процентов больше своих коллег-трезвенников, говорится в отчёте, который появился в Journal of Labor Research.

А зарплата у мужчин, которые наведываются в бар хотя бы раз в месяц, ещё на семь процентов выше. То есть разница между доходами "социально пьющих" мужчин и тех, кто "в завязке", составляет 21 процент.

У женщин ситуация немного хуже: выпивающие в барах зарабатывают в среднем на восемь процентов больше, чем те, кто от спиртного отказывается. Однако дамы, по всей видимости, в питейных заведениях менее склонны вести светские и деловые беседы, чем мужчины.

"Людям не нужно запрещать пить, важно, чтобы они делали это в умеренных количествах и не забывали о возможных последствиях", — заключили исследователи.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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