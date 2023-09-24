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Искусственный интеллект переводит петушину речь на человеческий язык

1:10
Наука

Ученые из Японии разработали переводчик с языка птиц на человеческий, используя искусственный интеллект. Эту информацию сообщает Business Insider.

Искусственный интеллект переводит петушину речь на человеческий язык
Фото: Openverse

Исследование было проведено под руководством профессора Университета Токио по имени Адриае Дэвид Чеок. Создание данного переводчика стало возможным благодаря использованию технологии, названной учеными "Глубокий эмоциональный анализ". Она позволяет анализировать звуковые паттерны, чтобы идентифицировать эмоции, которые испытывают птицы.

По результатам исследования, ученые пришли к выводу, что созданная система с использованием искусственного интеллекта способна распознавать "различные эмоциональные состояния у кур, включая голод, страх, злость, удовлетворение, восторг и стресс". В этом проекте приняли участие около 80 петухов и кур, исследование проводилось совместно с ветеринарами и зоопсихологами.

Профессор Чеок подчеркнул: "Если мы сможем понимать, что чувствуют животные, мы сможем создать для них более благоприятную среду".

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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