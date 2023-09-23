Исследоватили назвали целебные свойства Мертвого, Черного и Каспийского морей

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Моря славятся своими лечебными свойствами, но какие из них, на самом деле, наиболее благоприятны для человеческого организма?

Фото: https://search.creativecommons.org/

Одним из наиболее известных морей, считающихся лечебными, является Мертвое море. Это водоем, расположенный на границе Израиля и Иордании, который прославился своим высоким содержанием солей и минералов.

Исследования подтвердили, что вода Мертвого моря обладает антивоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут оказаться полезными при лечении разнообразных кожных заболеваний, таких как псориаз и экзема. Кроме того, Мертвое море богато магнием, что способствует расслаблению мышц и снятию стресса, сообщает "Рамблер".

Другим лечебным морем, которое стоит упомянуть, является Черное море. Его высокое содержание йода играет важную роль в нормальной деятельности щитовидной железы.

Также следует отметить Каспийское море, которое славится своим обилием минералов и микроэлементов. Исследования указывают на антивоспалительные свойства каспийской воды и ее потенциал при лечении заболеваний опорно-двигательной системы, таких как артрит и ревматизм.

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