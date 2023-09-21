Магнитная стимуляция мозга: новый метод борьбы с курением

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета Миссури в США провели исследование, в результате которого было обнаружено, что транскраниальная магнитная стимуляция может оказаться эффективным средством в борьбе с никотиновой зависимостью. Оказалось, что магнитные импульсы, направленные на мозг, способны стимулировать функцию самоконтроля. Это открытие может иметь большое значение для людей, желающих бросить курить.

Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

В исследовании приняли участие 37 добровольцев в возрасте около сорока лет. Ученые использовали транскраниальную магнитную тета-импульсную стимуляцию для воздействия на правую нижнюю лобную извилину головного мозга участников. Этот метод включает в себя сильные и быстро сменяющиеся импульсы магнитного поля. Сначала мозг испытуемых подвергался воздействию непрерывными магнитными импульсами в течение 40 секунд, а затем прерывистыми и нерегулярными в течение около 190 секунд.

Результаты исследования показали, что магнитное воздействие улучшило функцию ингибиторного контроля в мозге, отвечающую за самоконтроль и автоматическую реакцию на стимулы из окружающей среды. У многих курильщиков курение является примером такой автоматической реакции, которая активизируется в ответ на стресс и другие факторы. Ученые считают, что стимуляция этой функции может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки, так как это будет сдерживать их автоматическое желание к сигаретам.

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