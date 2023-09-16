Учёные открыли пользу употребления насекомых для метаболизма млекопитающих

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Хрустящие экзоскелеты насекомых содержат питательный компонент, который многие предпочитают не включать в пищу. Однако недавнее исследование показало, что эти питательные вещества могут вызывать врожденный иммунный ответ, который улучшает метаболизм млекопитающих.

Фото: Openverse

Учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (WUSL) провели исследование, в ходе которого мышей кормили диетой, содержащей хитин — полисахарид, в изобилии содержащийся в экзоскелетах насекомых, панцирях ракообразных и грибках. Такой рацион приводил к вздутию желудка мышей, что вызывало специализированный иммунный ответ.

В результате в кишечнике вырабатывался уникальный фермент АМКаза, необходимый для переваривания хитина, и активизировались клетки, регулирующие жировую ткань. Обычно млекопитающие не обладают ферментами, достаточно сильными для расщепления сложных полисахаридов, содержащихся в пище, но хитин, по-видимому, является исключением, что, вероятно, связано с его глубокой эволюционной историей.

Есть основания полагать, что до вымирания динозавров древние млекопитающие чаще употребляли в пищу насекомых, а некоторые млекопитающие со временем приспособились к перевариванию хитина. Сегодня многие млекопитающие, в том числе и человек, по-прежнему употребляют в пищу насекомых, которые обладают такими необходимыми питательными веществами, как белок.

Поэтому некоторые ученые утверждают, что насекомые должны играть более значительную роль в нашем рационе, хотя убедить в этом людей может быть непросто. Понимание того, какие части насекомых являются наиболее питательными и почему, может помочь ученым разработать более привлекательные способы использования их питательных свойств.

В исследовании, проведенном WUSL, у мышей, получавших хитин вместе с пищей с высоким содержанием жиров, наблюдалось улучшение метаболических показателей по сравнению с мышами, получавшими пищу с высоким содержанием жиров без хитина. Как и предыдущие исследования на мышах, данное исследование показало, что потребление хитина поддерживает здоровый микробиом в нижнем отделе желудочно-кишечного тракта.

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