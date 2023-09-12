Розничные компании России привлекли искусственный интеллект для предотвращения краж в магазинах. Для этой цели нейросети анализируют видеозаписи с установленных камер, анализируют поведение покупателей, выделяя тех из них, чье поведение в совокупности кажется подозрительным, как сообщает retail.ru. Искусственный интеллект уведомляет службу охраны или сотрудников магазина о потенциально подозрительных личностях ещё до того, как происходит кража.
Разработчики системы утверждают, что их технология соблюдает законы о персональных данных и биометрии: система не обрабатывает личные данные, не распознаёт лица, не определяет личность и не хранит никакую информацию о гражданах. Система анализирует поведение покупателей на основе 11 признаков, которые помогают выявить разницу между вором и честным покупателем. Совокупность нескольких таких признаков служит основанием для оповещения о высокой вероятности совершения кражи.
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