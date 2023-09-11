Что археологи обнаружили в захоронении сарматов под Волгоградом

4:14 Your browser does not support the audio element. Наука

На территории одного из промышленных объектов в Волжском, Волгоградская область, российские археологи обнаружили два нетронутых захоронения сарматов, которые можно отнести к IV-II векам до нашей эры. На данный момент специалисты уже извлекли часть древних артефактов, но раскопки продолжаются.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Главный археолог, Ольга Шинкарь, объяснила, что в прошлом на этой территории находилось центральное захоронение, предположительно место погребения вождя сарматского племени. Однако в XVII-XIX веках это место было разграблено. Открытые захоронения окружали главный курган в соответствии с сарматской традицией погребения. Благодаря удаленности от центрального места, древние артефакты сохранились нетронутыми.

"Центральное захоронение было разграблено несколько раз: мы обнаружили две или три могилы рядом. То, что наши находки находились на расстоянии от центрального места, помогло им сохраниться". — добавила Шинкарь.

Специалисты утверждают, что эти захоронения принадлежали сарматской знати. Это подтверждают многочисленные золотые украшения и погребальная одежда. Под слоями земли обнаружены скелеты двух взрослых мужчин и подростка возрастом 10-12 лет.

"Здесь есть несколько захоронений, и все они принадлежат сарматской знати. Это видно по золотым гребням, браслетам, погребальной одежде, украшенной золотыми пряжками. Также здесь есть "представительное" оружие". — подчеркнула Ольга Шинкарь.

Среди найденных сокровищ также бронзовые котлы с рельефными изображениями древнегреческих персонажей, серебряная посуда, золотые монеты, браслеты и поясные пряжки, мечи и стрелы. Сарматы верили, что все эти предметы перейдут вместе с человеком в загробный мир и будут необходимы ему вечно.

В одном из котлов археологи даже обнаружили останки коня, который, по всей видимости, был частью "похоронного" обряда. Некоторые артефакты уже извлечены из земли, а впереди ждут работы по их реставрации. В будущем древние артефакты планируют передать в Волгоградский областной краеведческий музей, где они станут доступными для публики.

Раскопки проводятся в промышленной зоне силами ГБУ "Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры" по соглашению с владельцем земли. Несмотря на то, что в Волгоградской области существует множество следов сарматской цивилизации, сами археологи признают, что не ожидали обнаружить такое хорошо сохранившееся древнее захоронение.

"Здесь находится курган, который находится под государственной охраной. Часть территории принадлежит предприятию, где сейчас строится полигон, и перед строительством они решили провести археологические раскопки. Они обратились к нам. Мы, конечно, не ожидали найти здесь что-то интересное. Обычно в таких курганах мы ничего интересного не находим. Но когда мы увидели бронзовую ручку котла во время раскопок, мы поняли, кому принадлежит этот курган". — рассказала Шинкарь.

Во время раскопок на месте побывал губернатор Андрей Бочаров. Он осмотрел древний курган, беседовал с археологами и даже прикоснулся к золотым артефактам сарматов. Глава региона назвал открытие волгоградских археологов событием мирового масштаба, сообщает novostivolgograda.ru.

"Это историческое событие, мирового и цивилизационного значения. По словам специалистов, подобные находки случаются раз в 25 лет. Я уверен, что через некоторое время все жители и гости нашей области смогут ознакомиться с обнаруженными артефактами. Для всех жителей России я хочу сказать: в волгоградской земле есть много тайн и сокровищ. Приезжайте к нам, мы организуем экспедиции и работы". — сказал он.

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Волгоградские археологи обнаружили захоронения позднего сарматского периода