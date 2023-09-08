Изменение климата влияет на размеры морских рыб и диких видов

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии вместе с коллегами из Германии, Канады, Швеции и США выявили, что изменения климата ведут к уменьшению размеров диких видов животных и растений, особенно это заметно в морских рыбах. Исследование основано на данных BioTIME, охватывающих период с 1960 года.

Фото: openverse

Результаты показали, что морские рыбы наиболее чувствительны к изменениям. Например, средние размеры тела у звездчатого ската уменьшились, в то время как более мелкие виды, такие как скумбрия, увеличились в численности, внося изменения в морские экосистемы. Похожие тенденции также наблюдаются у некоторых видов растений и беспозвоночных. Однако у некоторых видов размеры тела увеличиваются, например, у арктических растений.

Изменения размеров тела в некоторых случаях достигают более 10 процентов. В то же время общая биомасса остается стабильной благодаря увеличению численности мелких организмов, что позволяет экосистемам компенсировать изменения. Однако исчезновение крупных организмов из экосистем может привести к замене их меньшими видами, которые займут освободившиеся ниши и ресурсы.

Ученые связывают эти изменения с глобальным потеплением и другими экологическими изменениями, характерными для антропоцена, эпохи, в которой человечество оказывает существенное воздействие на природу Земли.

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Как изменение климата влияет на рыболовство?