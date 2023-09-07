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Индийский луноход впервые за 50 лет обнаружил на Луне землетресение

Наука

Индийский луноход, возможно, обнаружил первые свидетельства "лунного землетрясения" с 1970-х годов. Это удивительное открытие сделал инструмент для измерения лунной сейсмической активности (ILSA), установленный на посадочном модуле Vikram, который приземлился на южном полюсе Луны 23 августа в рамках миссии "Чандраян-3" — первой миссии Индии на поверхность Луны.

Индийский луноход впервые за 50 лет обнаружил на Луне землетресение
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Раскрывая тайны Луны

Если это подтвердится, лунное землетрясение, обнаруженное миссией, может дать ученым редкое представление о таинственных бурлящих внутренностях спутника Земли — Луны. 26 августа 2023 года спускаемый аппарат "зафиксировал событие, выглядящее как естественное", — написала Индийская организация космических исследований (ISRO).

Новые горизонты научных исследований

Лунные миссии "Аполлон" в период с 1969 по 1977 год впервые обнаружили сейсмическую активность на Луне, что доказало, что луна имеет сложную геологическую структуру, скрытую глубоко внутри, а не однородно скалистую, как марсианские спутники Фобос и Деймос.

Современные методы исследования

В последние годы передовые инструменты анализа и компьютерные модели позволили ученым проанализировать данные, собранные "Аполлоном" и другими миссиями, и составить более четкое представление о загадочных недрах Луны. Исследование НАСА 2011 года показало, что ядро Луны, очень похожее на земное, вероятно, состояло из жидкого железа, окружающего плотный, твердый железный шар.

Новые гипотезы о Луне

В мае 2023 года исследователи использовали данные гравитационного поля для подтверждения этой гипотезы о железном ядре, а также предположили, что капли расплавленной мантии Луны могли отделяться от остальной части, всплывая на поверхность в виде глыб железа и вызывая землетрясения по ходу движения.

Сравнение с Землей

Но эти находки — только начало раскрытия тайн Луны. Магнитные поля создаются внутри планетарных тел в результате вспенивающего движения материала в электропроводящих расплавленных ядрах планет. Сегодня внутренняя часть немагнитной Луны сильно отличается от намагниченных внутренностей Земли — она плотная и в основном замороженная, содержащая лишь небольшую область внешнего ядра, которая является жидкой и расплавленной. Ученые полагают, что внутренности Луны остыли довольно быстро и равномерно после того, как она сформировалась около 4,5 миллиардов лет назад, что означает, что у нее нет сильного магнитного поля — и многие ученые считают, что этого никогда не было.

Как же тогда некоторые из камней возрастом в 3 миллиарда лет, найденных во время миссий НАСА "Аполлон", могли выглядеть так, будто они были созданы внутри геомагнитного поля, достаточно мощного, чтобы соперничать с земным?

Будущее исследований

Именно на подобные вопросы мог бы помочь ответить Chandrayaan-3. Поскольку посадочный модуль миссии и ровер работают на солнечных батареях, в настоящее время они находятся в спящем режиме, пока Луна не выйдет из своей примерно 14-дневной ночи. Когда 22 сентября солнце снова коснется южного полюса Луны, оба инструмента будут готовы к поиску ответов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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