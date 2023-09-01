Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные обнаружили в Солнечной системе похожую на Землю планету
Британские СМИ в панике: российский "Сармат" уничтожит Лондон за 6 минут
Учёные обнаружили в океане материал из другой космической системы
Сборная России сыграет товарищеские матчи с Олимпийской сборной Египта
Белый дом начал готовиться к запуску процедуры импичмента Байдена
ВСУ на Запорожском фронте приказали не брать в плен русских десантников
Юхин: любой случай неуважения к ВС РФ и президенту надо жестоко наказывать
Радиус действия атомных бомб: как они влияют на окружающую среду
Власти Армении подали в парламент запрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда

Учёные раскрыли тайну "аромата вечности" древней египетской мумии

2:32
Наука

Ученые успешно идентифицировали древнюю ароматическую формулу, обеспечившую сохранность мумифицированных органов египетской знатной женщины около 1450 г. до н. э., тщательно воссоздав то, что называют "ароматом вечности".

Учёные раскрыли тайну "аромата вечности" древней египетской мумии
Фото: Openverse

Прорыв в технологии химического анализа позволил обнаружить отдельные компоненты в остатках бальзама, извлеченных из герметичных канопических банок, в которых хранились мумифицированные органы.

В Древнем Египте на протяжении почти 4000 лет мумификация являлась высшей формой искусства сохранения усопших, составляя важнейшую часть сложных погребальных обычаев, которые мы сегодня понимаем благодаря оставленным остаткам.

Несмотря на интригу древнеегипетских текстов, лишь немногие письменные источники дают представление об этом священном процессе, оставляя нас в неведении относительно особенностей рецепта.

"Аромат вечности" — это не просто аромат процедуры мумификации, — подчеркивает археолог Барбара Хубер из немецкого Института геоантропологии имени Макса Планка. "В нем заключено глубокое культурное, историческое и духовное значение древнеегипетской практики погребения".

По мнению Хубер и ее сотрудников, секрет хорошей сохранности мумии заключался в смеси пчелиного воска, растительных масел, насыщенных животных жиров, битума природного происхождения и смол хвойных деревьев. Также было обнаружено присутствие кумарина — соединения растительного происхождения, придающего смеси восхитительный аромат, напоминающий ваниль.

Одним из уникальных веществ, используемых для консервации легких, является лариксол, получаемый из смолы лиственничных хвойных деревьев. Другая обнаруженная ароматическая смола — возможно, даммара, получаемая из диптерокарповых деревьев, произрастающих в Индии и Юго-Восточной Азии, или смола деревьев Pistacia, произрастающих на побережье Средиземного моря.

Учитывая, что возраст образцов составляет 3500 лет, исследователи не могут окончательно исключить процессы деградации или неравномерного смешивания или распределения бальзама в качестве факторов, способствующих различиям в составе баночек. Тем не менее, недавние мумификационные находки подтверждают их гипотезу об органоспецифических формулах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как делали Мумий
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
"На Господа надеемся": провидица рассказала о будущем России

Провидица во время выпуска программы "МАЛАХОВ" рассказала о будущем России.

Провидица из старообрядцев предсказала будущее России и ход течения СВО: "Всё мы получим"
Власти Индии поручили НПЗ соблюдать западный потолок цен на нефть из России
Индия решила соблюдать потолок цен на российскую нефть, введённый Западом
ВСУ несут огромные потери, а танки НАТО горят как спички — WP
Журналисты BBC ужаснулись морю могил бойцов ВСУ
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
"Искандеры" уничтожили штаб с комсоставом ВСУ — Руденко
Газовая зависимость Германии от РФ вернулась через "чёрный ход" — BZ
ВПК США "спалился": русские сожгут наши F-16, мы получим миллиарды на новые
ВПК США "спалился": русские сожгут наши F-16, мы получим миллиарды на новые
Последние материалы
Британские СМИ в панике: российский "Сармат" уничтожит Лондон за 6 минут
Учёные обнаружили в океане материал из другой космической системы
Сборная России сыграет товарищеские матчи с Олимпийской сборной Египта
Венгрия может больно ответить США на подрыв "Турецкого потока"
Эксперт: "Мясо и молочные продукты могут привести к гормональному сбою"
Белый дом начал готовиться к запуску процедуры импичмента Байдена
Политолог: "Взрывы в Румынии устроили с целью сорвать переговоры Путина и Эрдогана"
ВСУ на Запорожском фронте приказали не брать в плен русских десантников
Юхин: любой случай неуважения к ВС РФ и президенту надо жестоко наказывать
Директор Este Medical Group Сэм Синкир рассказал про опасные шампуни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников