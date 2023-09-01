Учёные раскрыли тайну "аромата вечности" древней египетской мумии

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Ученые успешно идентифицировали древнюю ароматическую формулу, обеспечившую сохранность мумифицированных органов египетской знатной женщины около 1450 г. до н. э., тщательно воссоздав то, что называют "ароматом вечности".

Фото: Openverse

Прорыв в технологии химического анализа позволил обнаружить отдельные компоненты в остатках бальзама, извлеченных из герметичных канопических банок, в которых хранились мумифицированные органы.

В Древнем Египте на протяжении почти 4000 лет мумификация являлась высшей формой искусства сохранения усопших, составляя важнейшую часть сложных погребальных обычаев, которые мы сегодня понимаем благодаря оставленным остаткам.

Несмотря на интригу древнеегипетских текстов, лишь немногие письменные источники дают представление об этом священном процессе, оставляя нас в неведении относительно особенностей рецепта.

"Аромат вечности" — это не просто аромат процедуры мумификации, — подчеркивает археолог Барбара Хубер из немецкого Института геоантропологии имени Макса Планка. "В нем заключено глубокое культурное, историческое и духовное значение древнеегипетской практики погребения".

По мнению Хубер и ее сотрудников, секрет хорошей сохранности мумии заключался в смеси пчелиного воска, растительных масел, насыщенных животных жиров, битума природного происхождения и смол хвойных деревьев. Также было обнаружено присутствие кумарина — соединения растительного происхождения, придающего смеси восхитительный аромат, напоминающий ваниль.

Одним из уникальных веществ, используемых для консервации легких, является лариксол, получаемый из смолы лиственничных хвойных деревьев. Другая обнаруженная ароматическая смола — возможно, даммара, получаемая из диптерокарповых деревьев, произрастающих в Индии и Юго-Восточной Азии, или смола деревьев Pistacia, произрастающих на побережье Средиземного моря.

Учитывая, что возраст образцов составляет 3500 лет, исследователи не могут окончательно исключить процессы деградации или неравномерного смешивания или распределения бальзама в качестве факторов, способствующих различиям в составе баночек. Тем не менее, недавние мумификационные находки подтверждают их гипотезу об органоспецифических формулах.

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