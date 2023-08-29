Усиливающиеся тепловые волны представляют большую угрозу для всего мира, особенно для Европы

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Исследователи из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе прогнозируют, что тепловые волны станут более опасными и частыми в глобальном масштабе, а в Европе их последствия будут более серьезными. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, проливают свет на тревожную тенденцию повышения температуры и ее влияние на здоровье человека.

Фото: openverse.org

Ученые собрали данные о последствиях тепловых волн для здоровья населения в 748 городах 47 стран Европы, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, США и Канады. Они изучили корреляцию между среднесуточной температурой и превышением числа летальных случаев, определив температурные пороги безопасности. Так, в Бангкоке пороговым значением является 30 градусов Цельсия, в Сан-Паулу — 23, в Париже — 21, а в Цюрихе — 18.

Каждая десятая градуса выше оптимального значения увеличивала число неблагоприятных исходов. Эта зависимость зависит не только от температуры, но и от таких факторов, как физиология и поведение человека, городское планирование, демографическая структура и местные системы здравоохранения.

Моделирование показало, что риск возникновения опасных тепловых волн значительно возрос за последние два десятилетия в связи с глобальным потеплением. Экстремальные температуры, которые, как считалось ранее, случаются раз в 500 лет, теперь, по прогнозам, будут происходить каждые 10-20 лет. Если адаптация к жаре не улучшится, вероятность тяжелых исходов среди пострадавшего населения может возрасти в 69 раз.

К регионам, особенно подверженным риску тепловых волн, относятся Персидский залив и Атлантическое побережье США, Тихоокеанское побережье Латинской Америки, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Средиземноморский регион.

В исследовании предполагается, что средняя глобальная температура может повыситься максимум на 1,5-2 градуса Цельсия. Однако, учитывая текущие выбросы парниковых газов, более вероятным является повышение на 2,6 градуса Цельсия. Эти прогнозы не учитывают ожидаемый рост населения, миграцию в города и старение населения.

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