В WhatsApp* появится возможность отправлять фото в первоначальном качестве

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Совсем недавно WhatsApp выпустил множество долгожданных обновлений, о которых пользователи давно мечтали. Приложение также претерпело некоторые изменения в дизайне и пользовательском опыте, следуя концепциям Material Design 3.

Фото: Openverse

Сейчас мы наблюдаем новую бета-версию WhatsApp под номером 2.23.18.12. Одной из самых важных особенностей этого обновления стала возможность отправлять фотографии и видео в их первоначальном качестве.

Команда разработчиков WhatsApp откликнулась на замечания пользователей, связанные с потерей качества изображений из-за сжатия. Даже последний новый функционал для передачи фотографий не избежал этой проблемы.

Представленная новая функция обещает безукоризненную работу. Теперь у пользователей появится удобный способ выбора фотографий и видео из галереи, предоставляя доступ к оригинальным файлам. Важно отметить, что при этом не придется тратить лишние усилия на поиск нужной опции — процесс максимально оптимизирован.

Не стоит забывать, что данная функция всё ещё находится в стадии разработки. Кроме этого, WhatsApp продолжает удивлять нас нововведениями: бета-версии намекают на обновленный интерфейс звонков, наборы стикеров, созданных искусственным интеллектом, и возможность планирования групповых звонков.

* приложение принадлежит компании МЕТА, признанной судом в России экстремистской организацией.

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