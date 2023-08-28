Совсем недавно WhatsApp выпустил множество долгожданных обновлений, о которых пользователи давно мечтали. Приложение также претерпело некоторые изменения в дизайне и пользовательском опыте, следуя концепциям Material Design 3.
Сейчас мы наблюдаем новую бета-версию WhatsApp под номером 2.23.18.12. Одной из самых важных особенностей этого обновления стала возможность отправлять фотографии и видео в их первоначальном качестве.
Команда разработчиков WhatsApp откликнулась на замечания пользователей, связанные с потерей качества изображений из-за сжатия. Даже последний новый функционал для передачи фотографий не избежал этой проблемы.
Представленная новая функция обещает безукоризненную работу. Теперь у пользователей появится удобный способ выбора фотографий и видео из галереи, предоставляя доступ к оригинальным файлам. Важно отметить, что при этом не придется тратить лишние усилия на поиск нужной опции — процесс максимально оптимизирован.
Не стоит забывать, что данная функция всё ещё находится в стадии разработки. Кроме этого, WhatsApp продолжает удивлять нас нововведениями: бета-версии намекают на обновленный интерфейс звонков, наборы стикеров, созданных искусственным интеллектом, и возможность планирования групповых звонков.
* приложение принадлежит компании МЕТА, признанной судом в России экстремистской организацией.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.