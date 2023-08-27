Индийский аппарат передал первые данные с южного полюса Луны: горячая почва и замёрзшая вода

2:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Индийская миссия "Чандраян-3" доставила луноход "Прагьян" на поверхность Луны через посадочный модуль, и первые полученные научные данные оказались революционными для нашего понимания южного полюса спутника, сообщает Индийская организация космических исследований.

Фото: openverse

Один из экспериментов, известный как ChaSTE (Поверхностный термофизический эксперимент "Чандра"), предоставил данные о температуре верхнего слоя лунной почвы вокруг южного полюса Луны. Этот эксперимент поможет понять температурные условия на поверхности спутника. Луноход оборудован датчиком температуры с механизмом, способным измерять температуру почвы на глубине до 10 см.

Первый представленный график демонстрирует изменения температуры лунной поверхности на различных глубинах, полученные в ходе исследования. Это первый такой профиль южного полюса Луны, сделанный благодаря данным от лунохода.

Согласно Би Дарукеше из ISRO, полученные данные оказались неожиданными. Специалисты предполагали, что температура на поверхности Луны может быть от 20 до 30 градусов Цельсия, но оказалось, что она достигает 70 градусов по Цельсию. Это значительно выше, чем предполагалось.

Луноход "Прагьян" будет функционировать как минимум один лунный день, что составляет 14 земных суток. Ученые обнаружили выходы породы в районе южного полюса Луны, которые могут предоставить ценную информацию об истории спутника. Кроме того, миссия продолжит поиски воды на Луне, начатые орбитальной станцией "Чандраян-1". Полученные данные подсказывают, что замерзшая вода может существовать в некоторых кратерах. Обнаружение льда предоставит уникальную возможность для изучения истории воды в Солнечной системе.

В прошлую среду спускаемый модуль миссии "Чандраян-3" успешно приземлился в районе южного полюса Луны. Таким образом, Индия стала четвертой страной, достигшей мягкой посадки аппарата на Луну, после СССР, США и Китая. Она также стала первым государством, осуществившим успешную посадку на южном полюсе Луны.

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Миссия "Чандраян-3": индийский космический аппарат совершил посадку на Луне