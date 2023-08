Искусственный интеллект начал поиск разумной жизни в космосе

Команда ученых из Университета Глазго, ведущего научного заведения Шотландии, провела исследование, которое может привести к важным открытиям — это поиск разумных форм жизни в космосе с помощью передовых технологий и искусственного интеллекта. Начав с цели решения проблемы космического мусора, проект расширил свой горизонт и теперь включает в себя потенциальную способность обнаруживать НЛО (непознанные летающие объекты) среди множества разнообразных объектов, заполняющих космическое пространство.

Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.