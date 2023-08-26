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Искусственный интеллект начал поиск разумной жизни в космосе

Наука

Команда ученых из Университета Глазго, ведущего научного заведения Шотландии, провела исследование, которое может привести к важным открытиям — это поиск разумных форм жизни в космосе с помощью передовых технологий и искусственного интеллекта. Начав с цели решения проблемы космического мусора, проект расширил свой горизонт и теперь включает в себя потенциальную способность обнаруживать НЛО (непознанные летающие объекты) среди множества разнообразных объектов, заполняющих космическое пространство.

Искусственный интеллект начал поиск разумной жизни в космосе
Фото: "The Black Sea" by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0.

Отличительной чертой исследования стала комбинация машинного обучения с гиперспектральной визуализацией. Последняя позволяет определять химический состав объектов на основе их спектральных характеристик, а затем искусственный интеллект обрабатывает эти данные, помогая определить, относится ли объект к категории спутников, зондов или осколков космических кораблей. Если объект не подходит ни под одну из этих категорий, то это может подсказывать о возможности присутствия разумных внеземных форм жизни.

Однако в ходе исследования ученые столкнулись с определенными сложностями из-за ограниченности доступа к базе данных о космических объектах. Именно по этой причине они начали тестирование своей методики с использованием специального симулятора и модели спутника, созданных на основе имеющихся данных. Только после того, как они получили обнадеживающие результаты в контролируемых условиях, они решили перейти к анализу реальных объектов, находящихся на орбите Земли.

Хотя текущие результаты исследования представляют собой скорее потенциальные возможности, а не окончательные выводы, они все же питают новые надежды на будущее обнаружение разумной внеземной жизни.

Важно понимать, что это только начало долгого пути, и перед учеными стоит множество сложных задач. Тем не менее, идея о том, что искусственный интеллект может помочь нам раскрыть тайны вселенной и подготовить почву для будущих открытий и, возможно, контактов с другими цивилизациями, захватывает воображение и стимулирует к дальнейшим исследованиям.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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