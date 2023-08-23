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Среди молодежи в США растет число случаев определенных видов рака

3:05
Наука

Снижается количество выявления рака среди пожилых людей, но было замечено значительное увеличение некоторых типов рака среди молодежи в США, особенно среди молодых женщин, как показало новое исследование.

В последнем правительственно финансируемом исследовании, в которое вошли 17 реестров Национального института рака, исследователи обратили внимание на тревожную тенденцию увеличения случаев рака желудочно-кишечного тракта, эндокринных и молочных желез у лиц моложе 50 лет.

Исследование оценило данные около 560 000 пациентов в США, у которых был поставлен диагноз рака в молодом возрасте (до 50 лет) с 2010 по 2019 год. Результаты исследования были опубликованы в журнале Jama Network. Исследователи обнаружили, что общее количество диагнозов рака в раннем возрасте увеличилось примерно на 1% за период, в то время как показатель составил около 19% для лиц возрастной группы 30-39 лет.

"Это население ранее получало меньше внимания в исследованиях рака, и их числа становятся больше, поэтому важно проводить больше исследований, чтобы понять, почему это происходит", — сказал Пол Оберштайн, директор Программы медицинской онкологии желудочно-кишечного тракта в медицинском центре Перлмуттера НЙУ Лангона, в интервью Washington Post.

Оберштайн не участвовал в исследовании.

Наибольшее количество случаев приходилось на рак молочной железы, при этом наибольший рост (15%) наблюдался у рака желудочно-кишечного тракта, включая рак толстой кишки, аппендикса и желчных протоков.

"Несмотря на то что рак молочной железы имел наибольшее количество новых случаев, раки желудочно-кишечного тракта имели самые быстрорастущие показатели заболеваемости среди всех случаев рака раннего возраста. Эти данные могут быть полезны для разработки стратегий наблюдения и определения приоритетов в финансировании", — пишут исследователи.

Количество случаев выявления рака у женщин в раннем возрасте увеличилось на 4,4%, в то время как у мужчин показатель снизился на почти 5%. Исследователи также выяснили, что наибольший рост случаев рака в раннем возрасте произошел среди американских индейцев или коренных жителей Аляски, азиатов и испаноязычных жителей, в то время как у белых людей показатели остались стабильными, а среди чернокожего населения они снизились.

Хотя точная причина резкого увеличения случаев рака среди молодых взрослых неизвестна, эксперты считают, что такие факторы, как ожирение, потребление алкоголя, курение, недостаточный сон и сидячий образ жизни, играют роль. Воздействие загрязнителей и канцерогенных химических веществ также способствует увеличению случаев.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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