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Японские ученые разработали капсулу, которая позволяет спать стоя

1:28
Наука

Японская компания Koyoju Gohan разработала инновационное устройство для сна — вертикальную камеру, которая позволяет офисным работникам восстановить энергию, спя стоя. Новое устройство получило название "Giraffenap", объединяя английские слова "жираф" и "вздремнуть".

Японские ученые разработали капсулу, которая позволяет спать стоя
Фото: https://www.rupixel.ru StockPhotoMan

Габариты камеры приближены к небольшой телефонной будке: её высота составляет 2,5 метра, а ширина — 1,2 метра. Специальные платформы обеспечивают поддержку человека в вертикальном положении. Внутри камеры размещены датчик дыма и огнетушитель для обеспечения безопасности, а также вентилятор и потолочное, а также напольное освещение. Создатели также добавили звукопоглощающие материалы, чтобы обеспечить комфортное окружение для сна.

Создатели устройства Giraffenap утверждают, что оно поможет повысить производительность и общее здоровье сотрудников. Они подчеркивают, что многие люди сталкиваются с физической усталостью и стрессом, и короткий дрем может значительно улучшить работоспособность. Однако рекомендуется спать в камере не более 20 минут, чтобы не нарушить ночной сон. Подобные устройства могут быть установлены не только в офисах, но и в местных кафе, предоставляя людям возможность быстро восстановить силы в течение дня.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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