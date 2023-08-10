Абхазия впервые внедрила использование электронных подписей

Абхазия сделала значительный шаг вперед, впервые внедрив электронную подпись - услугу, предоставляемую Государственным комитетом связи, массовых коммуникаций и цифрового развития (Госкомсвязь) республики. Официальный веб-сайт департамента освещает эту веху.

Фото: pikabu.ru

Согласно объявлению, квалифицированные электронные подписи теперь доступны широкому кругу получателей, включая государственные учреждения, органы местного самоуправления, бюджетные организации, а также юридические лица, индивидуальных предпринимателей и частных лиц.

Эта новая система электронной подписи облегчает выполнение целого ряда функций, включая гражданско-правовые сделки, предоставление государственных услуг, выполнение государственных обязанностей и другие юридически значимые виды деятельности, такие как бухгалтерский учет и отчетность.

Внедрение этой инициативы основано на законе Республики Абхазия "Об электронной подписи", который был принят в 2015 году. Однако его полная реализация недавно завершилась после внесения поправок парламентом республики.

Госкомсвязь активно добивается заключения соглашений с другими странами о расширении сферы применения системы электронной подписи, подчеркивая свою приверженность расширению этого современного и эффективного способа проведения транзакций и взаимодействий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.