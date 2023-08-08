К Земле приближается потенциально опасный астероид

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Важная информация о приближении астероида 1988 EG к Земле передана американским космическим агентством NASA. Этот астероид, оцененный как потенциально опасный, будет находиться близко к нашей планете 23 августа.

Фото: flickr. com

Астероид 1988 EG имеет впечатляющие размеры, его диаметр варьируется от 430 до 960 метров. Более того, скорость движения астероида также впечатляет — он будет приближаться со скоростью 14,25 км/с. Эти важные характеристики делают его особенно интересным для наблюдения и изучения.

По прогнозам, астероид 1988 EG пролетит мимо Земли на расстоянии около 0,04 астрономических единицы, что составляет почти 6,1 миллиона километров. Несмотря на такое внушительное расстояние, он всё равно рассматривается как потенциально опасный объект, требующий постоянного наблюдения и мониторинга.

Согласно определениям, астрономические объекты считаются потенциально опасными, если они пересекают орбиту Земли на расстоянии менее чем 7,5 миллионов километров. Данный астероид, с его близким прохождением, подходит под это определение. Однако научное сообщество активно работает над разработкой методов предотвращения возможных столкновений и угроз.

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К нашему Солнцу приближается огромный астероид!