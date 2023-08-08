В России разработали приложение для оценки спелости арбузов

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

В Московском физико-техническом институте специалисты представили новейшее мобильное приложение, разработанное для устройств на базе ОС Android. Оно служит надежным инструментом для оценки свежести и спелости различных продуктов питания.

Фото: https://roscontrol.com/

Важность правильного хранения

Эта инновационная программа оказывается неоценимой в тех случаях, когда необходимо определить качество продуктов, не нарушая их целостности. Например, она может быть особенно полезна в тех случаях, когда прочная внешняя кожура, как у арбуза или канталупы, мешает увидеть сочную мякоть внутри.

Наука, лежащая в основе анализа

В процессе созревания участвуют как физические, так и химические показатели. В частности, по мере созревания плодов в них увеличивается содержание сахара. Такое изменение внутреннего состава фруктов приводит к изменению их диэлектрических свойств, что, в свою очередь, влияет на прохождение сигнала Wi-Fi через продукт. Антенна приложения выступает в этом процессе в роли компактного анализатора.

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А ТЫ ЗНАЛ? КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СПЕЛОСТЬ АРБУЗА?