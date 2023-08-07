Чтобы избежать блокировки сим-карты, аналитик порекомендовал обновить данные

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Роскомнадзор начал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. У абонентов есть 15 дней, чтобы обновить личную информацию на портале "Госуслуг", через приложение оператора или в салоне связи.

Фото: pixabay.com

Как рассказал ведущий аналитик "Mobile Research Group" Эльдар Муртазин в интервью "Радио 1", операторы связи могут получить штраф от 50 тысяч до 500 тысяч рублей за каждую сим-карту с неактуальными данными. Чтобы этого не произошло, операторы блокируют связь и ждут, пока абонент обновит информацию о себе.

"Большая часть ошибок в паспортных данных связана с бытовыми, житейскими ситуациями: смена паспорта в 45 лет или в другом возрасте, потеря и восстановление паспорта. Вы не бежите к оператору менять данные, потому что услуги вам и так оказывают, но периодически оператор делает запрос в МВД и выясняется, что данные не совпадают. В данном случае он может получить штраф. Вторая история: девушка выходит замуж, меняет фамилию и паспорт. Оператор этого не видит", — сказал аналитик.

По словам специалиста, в России таких "серых" сим-карт порядка двух миллионов, что составляет около 1% от общего числа действующих номеров. Однако Эльдар Муртазин призвал всех абонентов прочитать договор со своим мобильным оператором и обновить данные, если это требуется.

"В договоре с оператором, который большинство абонентов не читает в принципе, чётко указано, что при изменении паспортных данных абонент обязуется в короткий срок уведомить оператора и предоставить новые данные. Большинство людей просто не знают, не помнят об этом", — добавил специалист.

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