Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Херсонской области предотвратили теракт
Врач: длительный стресс ведет к изнеможению
Политолог Ищенко о ресурсах России в СВО: "Хватит до конца существования человечества"
Метеоролог: жара скоро уйдет и погода станет комфортной
Повышение роста цен на индейку на 6,5% назвали минимальным
Россиянам пообещали до 16 тысяч рублей на подготовку детей к школе
IT-специалист: новый способ оплаты улыбкой может сыграть на руку мошенникам
Эксперт: для прорыва фронта армией России назрели все условия
Глава Союза турагентств призвал дать срок за неудачную поездку детей в Турцию

Чтобы избежать блокировки сим-карты, аналитик порекомендовал обновить данные

1:55
Наука

Роскомнадзор начал требовать от операторов связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. У абонентов есть 15 дней, чтобы обновить личную информацию на портале "Госуслуг", через приложение оператора или в салоне связи.

Чтобы избежать блокировки сим-карты, аналитик порекомендовал обновить данные
Фото: pixabay.com

Как рассказал ведущий аналитик "Mobile Research Group" Эльдар Муртазин в интервью "Радио 1", операторы связи могут получить штраф от 50 тысяч до 500 тысяч рублей за каждую сим-карту с неактуальными данными. Чтобы этого не произошло, операторы блокируют связь и ждут, пока абонент обновит информацию о себе.

"Большая часть ошибок в паспортных данных связана с бытовыми, житейскими ситуациями: смена паспорта в 45 лет или в другом возрасте, потеря и восстановление паспорта. Вы не бежите к оператору менять данные, потому что услуги вам и так оказывают, но периодически оператор делает запрос в МВД и выясняется, что данные не совпадают. В данном случае он может получить штраф. Вторая история: девушка выходит замуж, меняет фамилию и паспорт. Оператор этого не видит", — сказал аналитик.

По словам специалиста, в России таких "серых" сим-карт порядка двух миллионов, что составляет около 1% от общего числа действующих номеров. Однако Эльдар Муртазин призвал всех абонентов прочитать договор со своим мобильным оператором и обновить данные, если это требуется.

"В договоре с оператором, который большинство абонентов не читает в принципе, чётко указано, что при изменении паспортных данных абонент обязуется в короткий срок уведомить оператора и предоставить новые данные. Большинство людей просто не знают, не помнят об этом", — добавил специалист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Пролежавшая мертвой в квартире женщина оказалась вдовой Рубена Симонова

Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Пролежавшая мёртвой в квартире режиссёр Светлана Джимбинова оказалась вдовой Рубена Симонова
Потерявшего конечность ветерана СВО избили в Забайкальском крае
Ветерана СВО жестоко избили в Забайкалье
Российский школьник зарезал подругу из-за ревности
Лобода и Барских отказались выступать на одной сцене с Меладзе
Корабли РФ и КНР подошли к Аляске. Америка не понимает: "А нас за что?" Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
Почему отношения Украины и Польши ухудшились
"Твоя трагедия и боль": Проклова рассказала о жертвах Мирошниченко ради карьеры
Появилось видео затопления танка ВСУ в реке вместе с экипажем
Появилось видео затопления танка ВСУ в реке вместе с экипажем
Последние материалы
Экономист: российский рубль скоро начнет укрепляться
Baza: на могиле военкора Татарского нашли дрон
На проспекте Генерала Дорохова в Москве произошло ДТП с шестью автомобилями
Россиянка избила маленькую дочь после ссоры с сожителем и получила четыре года
Житель Подмосковья пожаловался на цех из-за похожего на герб Украины логотипа
Депутат Госдумы Спиридонов: замена автопарка чиновников будет происходить "плавно"
Скончался режиссёр фильма "Изгоняющий дьявола" Уильям Фридкин
VK организует благотворительную ярмарку с продажей вещей Киркорова, Тимати и других
В метрополитене Петербурга начали бесплатно раздавать воду из-за жаркой погоды
В Москве городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за жары
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников