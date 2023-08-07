"Росэлектроника": истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

В многофункциональный российский истребитель пятого поколения Су-57 установили новейший комплекс цифровой связи, сообщили в "Росэлектронике". Благодаря ему появилась возможность повысить качество передачи данных.

Фото: Вадим Савицкий

Как подчеркнули в ведомстве, в будущем комплекс можно будет использовать на многих других самолётах и летательных аппаратах.

"Комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехо- и разведзащищенностью. Оборудование обеспечивает достоверность передачи информации за счёт помехоустойчивого кодирования", — передаёт ТАСС.

Комплекс способен передавать данные сразу по нескольким защищённым каналам. Кроме того, в нём увеличена дальность действия устойчивости связи.

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