Фитнес-трекеры стали незаменимыми помощниками в поддержании здоровья: они отслеживают шаги и частоту сердечных сокращений, мотивируя нас на достижение поставленных целей в кардиологии.
Новые исследования, проведенные в швейцарском ETH Zürich, указывают на то, что в будущем носимые устройства, оснащенные передовыми технологиями, включая генную инженерию, смогут оказывать непосредственное влияние на наше здоровье.
Инновационная технология, разработанная швейцарскими учеными, предполагает использование небольших электрических импульсов для запуска выработки инсулина у мышей с тканями поджелудочной железы человека. Этот прорыв, получивший название "электрогенетический" интерфейс, способен активировать целевые гены и помочь в лечении.
Хотя наш генетический код остается относительно стабильным на протяжении всей жизни, экспрессия генов может меняться по мере старения и изменения привычек. DART позволяет отменить некоторые из этих изменений и создать возможности для целенаправленного вмешательства.
Хотя перспектива использования носимых устройств для лечения таких заболеваний, как диабет, не может не радовать, существует ряд проблем, которые необходимо решить. Главная из них — миниатюризация технологии для размещения в небольших носимых устройствах. Однако есть и положительный момент: DART энергоэффективен, для его работы в течение пяти лет требуется всего три батарейки типа АА, причем электрические сигналы подаются один раз в день.
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