Управление человеческими генами станет возможным с помощью электричества

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Фитнес-трекеры стали незаменимыми помощниками в поддержании здоровья: они отслеживают шаги и частоту сердечных сокращений, мотивируя нас на достижение поставленных целей в кардиологии.

Фото: subsites.wur. nl/nl/show-20/wur-vergibt-kostenlos-geistiges-eigentumsrecht-an-crispr-im-kampf-gegen-hunger.htm

Исследования

Новые исследования, проведенные в швейцарском ETH Zürich, указывают на то, что в будущем носимые устройства, оснащенные передовыми технологиями, включая генную инженерию, смогут оказывать непосредственное влияние на наше здоровье.

Новая технология

Инновационная технология, разработанная швейцарскими учеными, предполагает использование небольших электрических импульсов для запуска выработки инсулина у мышей с тканями поджелудочной железы человека. Этот прорыв, получивший название "электрогенетический" интерфейс, способен активировать целевые гены и помочь в лечении.

Потенциал генетических изменений

Хотя наш генетический код остается относительно стабильным на протяжении всей жизни, экспрессия генов может меняться по мере старения и изменения привычек. DART позволяет отменить некоторые из этих изменений и создать возможности для целенаправленного вмешательства.

Путь к практической реализации

Хотя перспектива использования носимых устройств для лечения таких заболеваний, как диабет, не может не радовать, существует ряд проблем, которые необходимо решить. Главная из них — миниатюризация технологии для размещения в небольших носимых устройствах. Однако есть и положительный момент: DART энергоэффективен, для его работы в течение пяти лет требуется всего три батарейки типа АА, причем электрические сигналы подаются один раз в день.

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Структура ДНК