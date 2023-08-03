Учёные выяснили, что ароматы способствуют поддержанию мозга

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Из всех органов чувств обоняние часто игнорируется, но правильные запахи могут быть именно тем, что нужно мозгу, чтобы он сохранял активность и в пожилом возрасте.

Фото: https://karmelpilates.com/

Связь между ароматами и когнитивной деятельностью

Недавние исследования, проведенные в Калифорнийском университете в Ирвайне, убедительно доказывают, что обогащение воздуха ароматами улучшает когнитивную деятельность за счёт укрепления критической связи между неврологическими областями, связанными с памятью и принятием решений.

В исследовании приняли участие 43 мужчины и женщины в возрасте от 60 до 85 лет. Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что снижение когнитивных способностей и развитие таких заболеваний, как деменция, можно замедлить, если просто каждый вечер перед сном распространять в спальне различные аромакомпозиции.

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