Из всех органов чувств обоняние часто игнорируется, но правильные запахи могут быть именно тем, что нужно мозгу, чтобы он сохранял активность и в пожилом возрасте.
Недавние исследования, проведенные в Калифорнийском университете в Ирвайне, убедительно доказывают, что обогащение воздуха ароматами улучшает когнитивную деятельность за счёт укрепления критической связи между неврологическими областями, связанными с памятью и принятием решений.
В исследовании приняли участие 43 мужчины и женщины в возрасте от 60 до 85 лет. Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что снижение когнитивных способностей и развитие таких заболеваний, как деменция, можно замедлить, если просто каждый вечер перед сном распространять в спальне различные аромакомпозиции.
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