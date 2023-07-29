Микрочип под кожу на руке установил себе итальянец для оплаты покупок

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

В Роденго-Саяно появился первый итальянец с микрочипом для оплаты, и это вызвало интерес философии Эрнста Юнгера и перспективы технологического будущего. Маттиа Коффетти, 35-летний специалист по ИТ-безопасности из Брешии, всегда увлекался компьютерами, и его страсть к технологиям привела к решению установить пять микрочипов под кожу. Он стал первопроходцем в своем роде.

Фото: brescia.corriere .it

Маттиа долго интересовался трансгуманизмом, культурным движением, которое поддерживает использование научных и технологических открытий для улучшения физических и когнитивных способностей человека.

В 2019 году он установил свой первый микрочип, который был многофункциональным NFC-RFID чипом. Он использовал его для открывания дверей и доступа к различным данным, таким как медицинские сведения и профессиональный профиль в LinkedIn.

Позже Маттиа решил установить еще четыре микрочипа. Второй чип служит для аутентификации банковских данных. Третий чип — магнит, который может притягивать металлические предметы, такие как винты, что удобно при выполнении работ. Четвертый чип — светодиод, который светится, когда его приближают к источнику тока. А последний позволяет Маттиа осуществлять платежи через приложение на смартфоне.

Способности Маттиа стоили ему около 200 евро, но он уверен, что это первый шаг к будущему, подобному тому, над чем работает Илон Маск с проектом Neuralink. Маттиа надеется, что интеграция человека и технологий в будущем будет способствовать улучшению здоровья и общества в целом. Он верит, что с помощью таких технологий, как картографирование мозга, можно будет бороться с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера, и разрабатывать эффективные методы и лечения.