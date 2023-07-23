JAMA: Найден препарат, помогающий бросить курение

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследовательская группа из Массачусетского университета совершила значительный прорыв в борьбе с никотиновой зависимостью, успешно протестировав новое соединение, полученное из растения цитизиниклин, содержащегося в семенах русской бельдюги. Результаты этого исследования были опубликованы в авторитетном журнале JAMA.

Фото: pixabay.com

Влияние цитизиниклина на никотиновые рецепторы

По данным исследователей, цитизиниклин избирательно связывается с никотиновыми рецепторами в головном мозге, которые отвечают за никотиновую зависимость. В результате после его приема желание курить уменьшается.

Благоприятные результаты

Участники исследования хорошо переносили препарат, и значимых побочных эффектов зафиксировано не было. В группе, получавшей 12-недельное лечение, около 32% пациентов, принимавших ситизенклин, воздерживались от курения в течение 9-12 недель. В то же время в группе, получавшей препарат в течение шести недель, 25% не курили в течение трех-шести недель.

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