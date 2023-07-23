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GISMETEO: Повышение уровня СО2 приводит к увеличению количества штормов

1:09
Наука

Группа палеоклиматологов из Китайского института физики атмосферы сделала революционное открытие, касающееся уровня CO2 в воздухе и его взаимосвязи с ураганами. Об этом сообщает издание GISMETEO.

GISMETEO: Повышение уровня СО2 приводит к увеличению количества штормов
Фото: www.smartcitiesworld. net/news/climatetech-organisations-launch-carbon-to-value-initiative-5483?dkey=detail&skc=352028&cat=1&RefDoc=https%3A%2F%2Fwww.smartcitiesworld.net%2Fnews%2Fclimatetech-organisations-launch-carbon-to-value-initiative-5483

Изучение древних отложений

Проанализировав осадочные отложения, образовавшиеся примерно 183 млн. лет назад во время Тоаркского гипертермального явления, специалисты установили, что повышение уровня CO2 способствовало более частым и интенсивным циклонам и штормовым явлениям. Эти явления привели к тому, что массивные отложения осадочных пород были буквально вымыты волнами на берег. Сегодня эти отложения можно найти в разных странах.

Важнейшее напоминание

Данное открытие является еще одним важным напоминанием о том, что борьба с парниковым эффектом антропогенного происхождения крайне важна. Если этого не делать, то глобальное потепление будет продолжаться, а планета подвергнется многочисленным природным катаклизмам — от засух до наводнений.

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Галилео. Эксперимент. Опыт с углекислым газом
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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