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AJP: Открыто влияние гриппа у беременной на развитие ребёнка

1:35
Наука

Недавнее исследование, проведенное учеными из Королевского Мельбурнского технологического института (Австралия), позволило по-новому взглянуть на влияние гриппа на иммунную функцию кишечника и развитие плода у беременных женщин. Результаты этого исследования, опубликованные в American Journal of Physiology, проливают свет на потенциальные последствия вируса гриппа для здоровья матери и плода.

AJP: Открыто влияние гриппа у беременной на развитие ребёнка
Фото: https://www.womenfitness.net/

Изменения кишечно-ассоциированной лимфоидной ткани

Исследование показало, что вирус гриппа А, инфицируя матерей во время беременности, приводит к изменениям в кишечно-ассоциированной лимфоидной ткани (GALT) их потомства. Это позволяет предположить, что вирус гриппа может оказывать существенное влияние на иммунную систему кишечника развивающегося плода.

Увеличение количества лейкоцитов в кишечнике плода

Более того, материнское инфицирование вирусом гриппа А приводит к увеличению количества лейкоцитов (белых кровяных телец) в цекуме плода, что свидетельствует об активации иммунного ответа плода на вирус. Этот иммунный ответ является важнейшим защитным механизмом, который запускает плод для защиты от вирусной инфекции.

Исследования на людях

Следует признать, что данное исследование проводилось на мышах, и для подтверждения полученных результатов и определения реального влияния гриппа на здоровье и развитие беременных женщин и их детей необходимы дальнейшие исследования с участием людей.

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9 месяцев за 2 минуты: что происходит с женским телом во время беременности?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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