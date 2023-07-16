В США разработали трикоптер, способный работать в любых условиях

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда американских инженеров из Нью-Йоркского университета недавно представила свой новаторский проект на Международной конференции по беспилотным авиационным системам 2023. Их инновационная разработка — необычный беспилотник-амфибия, способный летать, перемещаться по водной поверхности и легко маневрировать на суше. Построенный по концепции трикоптера, этот летательный аппарат оснащен тремя парами пропеллеров.

Фото: newatlas. com/lift-aircraft-manned-multirotor-drone-experience/57605/

Непревзойденная универсальность

Для наземного передвижения беспилотник оснащен тремя колесами, способными двигаться в любом направлении. С другой стороны, для передвижения по воде в конструкции предусмотрены два водяных винта. Для того чтобы дрон сохранял плавучесть и не погружался под воду, инженеры прикрепили к корпусу пенопластовую пластину.

Расширяя границы

Разработчики предполагают множество вариантов применения своего трикоптера, в частности, для сбора различных проб и образцов в различных условиях. В ходе испытаний специалисты успешно подняли трикоптер с поверхности воды и плавно переместили его на сушу, где он плавно встал на колеса. Исследователи отметили, что на суше трикоптер развивал скорость до 50 см/с, а на воде — до 2 м/с.

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