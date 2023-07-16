Компания Fourier Intelligence, известное китайское предприятие, специализирующееся на производстве медицинских экзоскелетов и реабилитационного оборудования, представила прототип своего революционного антропоморфного робота GR-1 на престижной конференции World AI Conference 2023.
Согласно недавней публикации в журнале New Atlas, главная особенность этого 55-килограммового робота заключается в его способности поднимать грузы, сопоставимые с его собственным весом. Обладая такой удивительной силой, Fourier Intelligence видит в своем создании неоценимого помощника как для пожилых людей, так и для реабилитационных пациентов. По мнению инженеров, робот будет отлично справляться с такими задачами, как перекладывание пациентов из кроватей в инвалидные кресла или помощь в доставке необходимых вещей.
К концу этого года разработчики планируют выпустить 100 прототипов робота. Хотя эти первые модели будут обладать ограниченной функциональностью, они послужат экспериментальными платформами для дальнейших исследований и разработок. Полнофункциональный GR-1, оптимизированный для решения широкого спектра задач, должен появиться в течение ближайших 2-3 лет.
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