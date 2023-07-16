В Китае создали робота-помощника для пожилых людей

Компания Fourier Intelligence, известное китайское предприятие, специализирующееся на производстве медицинских экзоскелетов и реабилитационного оборудования, представила прототип своего революционного антропоморфного робота GR-1 на престижной конференции World AI Conference 2023.

Фото: assets.newatlas. com/dims4/default/275a22e/2147483647/strip/true/crop/3068x2045+569+0/resize/840x560!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fnewatlas-brightspot.s3.amazonaws.com%2F47%2F41%2Fa45f483c4edaa31bf11b34e99329%2F20230706151656-81483.jpg

GR-1: новое определение робототехники

Согласно недавней публикации в журнале New Atlas, главная особенность этого 55-килограммового робота заключается в его способности поднимать грузы, сопоставимые с его собственным весом. Обладая такой удивительной силой, Fourier Intelligence видит в своем создании неоценимого помощника как для пожилых людей, так и для реабилитационных пациентов. По мнению инженеров, робот будет отлично справляться с такими задачами, как перекладывание пациентов из кроватей в инвалидные кресла или помощь в доставке необходимых вещей.

Взгляд в будущее

К концу этого года разработчики планируют выпустить 100 прототипов робота. Хотя эти первые модели будут обладать ограниченной функциональностью, они послужат экспериментальными платформами для дальнейших исследований и разработок. Полнофункциональный GR-1, оптимизированный для решения широкого спектра задач, должен появиться в течение ближайших 2-3 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Fourier Intelligence's GR-1: Igniting a New Wave of General-Purpose Humanoid Robots