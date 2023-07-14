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Возраст Вселенной: Новые данные и исследования

3:15
Наука

Согласно последней космологической модели, Вселенная имеет возраст около 26,7 миллиарда лет. В течение длительного времени ученые определяли возраст Вселенной, измеряя время, прошедшее с момента предполагаемого Большого взрыва, и исследуя самые древние галактики, обнаруженные до сих пор. В 2021 году была получена наиболее точная оценка, основанная на стандартной космологической модели "Лямбда-CDM", которая подтверждает возраст Вселенной в 13,797 миллиарда лет. Однако некоторые экспериментальные наблюдения вызывают сомнения в этом результате.

Возраст Вселенной: Новые данные и исследования
Фото: pixabay.com

Загадка "невозможных галактик" и новая модель возраста Вселенной

Одной из противоречивых находок является обнаружение галактик, сформировавшихся всего через 3-400 миллионов лет после Большого взрыва с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Размеры и массы этих галактик полностью расходятся с предсказаниями современных моделей. Их называют "невозможными галактиками" — древними объектами, для которых до сих пор не существует объяснений. Недавние исследования профессора Раджендры Гупты из Университета Оттавы предлагают новую модель, которая может объяснить эти несоответствия и ряд космологических параметров. Согласно этой модели, возраст Вселенной составляет около 26,7 миллиарда лет, что в два раза больше, чем современная оценка.

Теория "усталого света" и ее объяснение возраста Вселенной

Известно, что далекие галактики и другие космические объекты подвержены явлению красного смещения, которое вызвано расширением Вселенной. Это явление приводит к растяжению излучения, исходящего из далекого космоса, и чем дальше мы смотрим, тем сильнее растягивается это излучение. Космологическая теория "усталого света", предложенная Фрицем Цвикки в 1929 году, является альтернативным объяснением этой связи между красным смещением и пространственно-временным расстоянием.

Согласно теории Цвикки, фотоны света, преодолевая большие расстояния в статичной Вселенной, постепенно теряют энергию. Это происходит в результате взаимодействия с веществом или другими фотонами, а также возможно благодаря неким неизвестным физическим механизмам. Поскольку потеря энергии соответствует увеличению длины волны света, это приводит к красному смещению электромагнитного спектра удаленных источников света, которое возрастает пропорционально расстоянию до источника.

Однако теория "усталого света" предсказывает различные механизмы в различных контекстах, и ее выводы противоречат наблюдениям, таким как наличие космического микроволнового фонового излучения, которое определяется как "эхо Большого взрыва". В связи с этим большинство физиков и астрономов приходят к выводу, что теория "усталого света" не может объяснить красные смещения, которые измеряются наблюдениями.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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