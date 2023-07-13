Учёные из США украли часть инопланетного корабля из Тихого океана

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Продолжают накаляться страсти вокруг находок в Тихом океане. Власти Папуа-Новой Гвинеи выдвигают серьезные обвинения в том, что ученый из Гарварда, извлекший со дна океана то ли осколок метеорита, то ли фрагмент инопланетного космического корабля, просто украл этот ценный предмет у островитян.

Фото: Правда.Ру

Обвинения в обмане

Местные власти утверждают, что американские туристы их обманули. Они не получили разрешения на вывоз ценных предметов, поэтому они утверждают, что это просто кража.

Признание

Позже участники экспедиции признались, что у них было разрешение только на исследования, а не на вывоз предметов. Однако, по их мнению, в этом не было необходимости, так как ничего существенного они не обнаружили. Они лишь нашли фрагменты метеорита и небольшое количество осадочных пород. Они утверждали, что эти "никчемные" предметы не представляют никакой ценности, поэтому беспокоиться не стоит. Тем не менее, они взяли с собой эти "никчемные" предметы и намерены их изучить.

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