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Sputnik: в Тихий океан упал корабль инопланетян

2:32
Наука

В результате революционного открытия двое известных ученых из Гарвардского университета установили, что объект, известный как IM1, который упал в Тихий океан в 2014 году, прибыл из-за пределов нашей Солнечной системы. Результаты исследования позволяют предположить, что этот объект имеет "искусственное происхождение", оставляя открытым интригующий вопрос о том, может ли он быть частью инопланетного космического корабля, сообщает издание Sputnik.

Sputnik: в Тихий океан упал корабль инопланетян
Фото: pixabay.com

Аномальный состав

Профессор Лоеб подчеркнул аномальный состав сферул IM1, которые не поддаются сравнению со сплавами, созданными человеком, известными астероидами или обычными астрофизическими источниками. В отличие от большинства метеоритов, состоящих из железо-никелевого металла, лабораторные тесты показали, что сферулы IM1 состоят в основном из железа, с минимальным присутствием никеля. Такой состав еще больше подтверждает гипотезу о том, что IM1 не является типичным небесным объектом и может иметь искусственное происхождение.

Непревзойденная скорость

Невероятная скорость IM1 во время его падения на Землю также вызывает интригующие вопросы. Согласно данным, собранным правительственными датчиками слежения США, IM1 превзошел скорости других объектов в пределах нашей Солнечной системы, а также 95% звезд в нашей галактике. Хотя межзвездное происхождение объекта объясняет его необычайную скорость, профессор Лоеб предлагает альтернативное объяснение: IM1 может быть искусственно запущенным межзвездным космическим кораблем, похожим на наши межзвездные зонды, но запущенным миллиарды лет назад.

Поиски ответов продолжаются

IM1 — не единственный объект, вызывающий интерес исследователей. Еще один межзвездный объект, IM2, разбился у берегов Португалии в 2017 году. Хотя IM2 больше и медленнее, чем IM1, он дает надежду на обнаружение значительных остатков. В настоящее время НАСА относит IM2 к третьему по силе известному метеориту, основываясь на его материальной прочности. Проект "Галилео" намерен в ближайшие годы начать процесс восстановления IM2, что может открыть дальнейшее понимание межзвездных явлений.

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Самые Пугающие Вещи, Обнаруженные на Дне Океана
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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