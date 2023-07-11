SD: cуперкомпьютер предсказал Земле климатическую катастрофу в 4000 сценариях

Учёные из Швейцарии при поддержке исследователей из США, КНР, Ирландии, Швеции и Финляндии смоделировали ситуацию с изменением климата на Земле, используя возможности суперкомпьютера.

Фото: pixabay.com

Как отмечает Science Direct, прогноз составлялся на основе связей климатических и экономических моделей, 1200 технологий производства и применения разных типов энергии, методов сокращения выбросов парниковых газов.

В итоге учёные с помощью суперкомпьютера выявили 4000 сценариев климатической катастрофы, которая затронет 15 регионов до 2100 года.

В материале сказано, что отметка глобального потепления превышает допустимые нормы в 70% сценариев. Авторы исследования убеждены: это приведёт планету к необратимым последствиям. Как пояснили специалисты, ситуация с глобальным потеплением может выйти из-под контроля, если не будут приняты меры по его недопущению.

Ранее британский климатолог Фридерике Отто заявила, что в июле средняя температура на Земле превысила 17 градусов. Эксперт назвала этот рекорд приговором человечеству.

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