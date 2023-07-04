В сфере 3D-печатной архитектуры впечатляющие проекты быстро появляются по всей территории Соединенных Штатов. Однако есть одна веха, которая выделяется среди остальных. Новаторская компания Printed Farms находится на пороге завершения строительства самого большого в мире 3D-печатного здания: конюшни площадью около 940 квадратных метров во Флориде.
Одноэтажное сооружение длиной 47 метров и шириной 25 метров возвышается на 4 метра. Чтобы воплотить это архитектурное чудо в жизнь, компания Printed Farms использовала один 3D-принтер COBOD BOD2. Стоит отметить, что именно эта модель также сыграла важную роль в создании первого в Европе двухэтажного 3D-печатного дома.
Процесс строительства включал в себя сложную роботизированную машину, умело выдавливающую цементоподобную смесь через сопло, тщательно формируя стены слой за слоем. Из-за ограничений принтера конюшню пришлось печатать в нескольких секциях. Строительство началось с боковых сторон здания и завершилось центральной частью. Хотя точная продолжительность всего проекта не разглашается, на создание здания площадью ушло около 18 дней.
После завершения 3D-печати строители-люди в настоящее время занимаются заключительными этапами проекта. В их задачи входит установка крыши, окон, дверей, электропроводки и других необходимых компонентов. Стоит отметить, что конструкция здания была разработана с учетом местных погодных условий и потенциальных проблем, связанных с жарой, сильными ветрами и даже ураганами.
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