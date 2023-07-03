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Студенты установили рекорд на водородном автомобиле

2:53
Наука

В мае студенческая команда Делфтского технического университета достигла выдающихся успехов со своим последним творением — Eco-Runner. Этот концепт городского автомобиля с водородным двигателем был разработан для того, чтобы превзойти современные автомобили, работающие на ископаемом топливе, по эффективности использования топлива более чем в сто раз. Примечательно, что теперь автомобиль установил новый мировой рекорд Гиннесса за впечатляющее пройденное расстояние.

Студенты установили рекорд на водородном автомобиле
Фото: www.ecorunner. nl/wp-content/uploads/2023/06/DSC01893-1024x576.jpg

Зеленый водород

Электромобили значительно улучшили показатели дальности хода на одной зарядке благодаря достижениям в области аккумуляторных технологий. Однако для водителей, ищущих действительно дальнобойное решение, зеленый водород представляет собой многообещающую альтернативу. Команда Eco-Runner из Делфта взяла на себя труд продемонстрировать потенциал водорода как источника топлива, установив мировой рекорд дальности пробега.

Десятилетие инноваций и эффективности

Проект Eco-Runner, ежегодное сотрудничество студентов различных факультетов, был начат в 2005 году с трехколесного велосипеда Eco 1. Этот ранний прототип достиг впечатляющей эффективности в 557 км/литр бензина и занял место в пятерке лучших на эко-марафоне Shell в 2006 году.

Концепция городского класса

Проект Eco-Runner развивался на протяжении многих лет, что привело к созданию первого концепта городского класса в 2020 году. Эта версия сохранила трехколесную конструкцию, но отличалась значительно меньшей длиной автомобиля. Основываясь на этом успехе, последующая модель включала четвертое колесо и впечатляюще проехала без остановки 36 часов на одном баке водорода, преодолев расстояние в 1 195,74 км.

Путешествие к мировому рекорду

Чтобы испытать свое последнее творение на прочность, команда отправилась на испытательный трек Иммендинген в Германии. 22 июня Eco-Runner XIII прошел всесторонние испытания, а на следующий день, в 4 часа утра, автомобиль начал свое рекордное путешествие.

26 июня в 8:26 утра Eco-Runner XIII остановился, проехав 2 488,45 км, использовав всего 950 г водорода. Это исключительное достижение принесло команде новый рекорд Гиннесса "наибольшее расстояние, пройденное автомобилем на полных баках водородного топлива (прототип)".

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Всё о водороде | водородный транспорт | Сортировочная
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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